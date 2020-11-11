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11.11.2020 14:35
Рубрика: Культура

Фильм "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити покажут в Москве на большом экране

Текст: Сусанна Альперина
Картина "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити станет фильмом открытия 6-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Киносмотр откроется 19 ноября в киноцентре "Октябрь" российской премьерой этой трагикомедии, путь которой к российскому зрителю до сих пор складывался весьма непросто.

Лента новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити, снята по мотивам книги Кристины Лененс "Птица в клетке". Главные роли в ней сыграли Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, сам Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен. Картина студии-производителя Searchlight Pictures является обладателем премий "Оскар", BAFTA и WGA в категории "Лучший адаптированный сценарий", а также победителем 44-го Международного кинофестиваля в Торонто, состоявшегося в сентябре прошлого года. "РГ" тогда много писала о фильме. Картина "Кролик Джоджо" предоставлена МЕКФ компанией "Дисней Студиос".

Фото: kinopoisk.ru
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам"

В центре сюжета - 10-летний немецкий мальчишка, который только что потерял отца. Он не может найти себе места в этом мире и страдает от насмешек сверстников, а родная мать считает, что все его проблемы являются лишь выдумками. Тогда он находит спасение в "общении" с воображаемым другом Адольфом Гитлером, который очень отличается от всемирно известного фюрера. Но все меняется, когда однажды мальчик узнает: его мама скрывает в доме еврейскую девочку. Будет ли рад внутренний фюрер такому повороту событий.

"Поскольку я еврей-маори, в детстве я испытывал определенный уровень предрассудков по отношению к себе, поэтому создание "Кролика Джоджо" было напоминанием, особенно важным сейчас, о том, что нам нужно обучать наших детей терпимости и продолжать напоминать себе, что в этом мире нет места ненависти. Дети не рождаются с ненавистью, их учат ненавидеть. Я надеюсь, что юмор в этой картине поможет привлечь молодое поколение; важно постоянно находить новые и изобретательные способы рассказывать ужасающую историю Второй мировой войны снова и снова для новых поколений, чтобы наши дети могли слушать, учиться и двигаться вперед", - говорит о своем фильме режиссер Тайка Вайтити.

"Хочу сказать искреннее спасибо членам общественного совета нашего фестиваля - Александру Бороде и Светлане Максимченко, без участия которых мы бы не смогли организовать эту премьеру. И искренне приглашаю всех прийти на этот уникальный кинопоказ, разделив уникальные впечатления с другими зрителями. Разумеется, строго сохраняя социальную дистанцию", - комментирует картину открытия генеральный продюсер МЕКФ Егор Одинцов.

Фото: iStock
Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге

6-й Московский еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр состоится в гибридном офлайн- и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями картин. Площадками "живых" сеансов станут киноцентр "Октябрь" и кинотеатр "Иллюзион". Онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv и будут бесплатными для всех желающих. Также в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Всего в программе 6-го Московского еврейского кинофестиваля более 50 картин со всего мира. В основном конкурсе 6-го МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке"; картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля - 2020; фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".

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