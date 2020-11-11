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11.11.2020 19:43
Рубрика: Общество

Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации от CОVID-19

Текст: Ирина Невинная
Массовая вакцинация в России от коронавируса по месту жительства начнется в январе-феврале, заявил сегодня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Вакцинация по месту жительства, не по производственному принципу, когда не будут спрашивать, врач ты, учитель или инженер, такой момент должен наступить в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 млн доз", - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба в среду.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В России запустили массовое производство вакцины "Спутник V"

НИЦ Гамалеи в начале ноября подписал соглашение о передаче технологической документации компании "Фармасинтез", работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года. А уже в первом квартале следующего выйти на промышленные масштабы производства на заводе под Санкт-Петербургом, уточнили в компании, не уточнив, сколько именно доз вакцины предприятие будет выпускать ежемесячно.

По словам Гинцбурга, в настоящее время провакцинировано уже 45-50 тыс. врачей, работающих в "красных" зонах. В то же время в РФПИ сегодня сообщили более детальные данные о количестве испытателей "Cпутника V". "По состоянию на 11 ноября в ходе клинических исследований в России на базе 29 медицинских центров было вакцинировано более 20 тысяч добровольцев первой дозой вакцины и более 16 тысяч добровольцев первой и второй дозой вакцины", - говорится в сообщении фонда. Еще 10 тысяч человек были привиты вне проведения клинических испытаний в рамках гражданского оборота - из числа медиков и "других групп повышенного риска заболевания COVID-19", - сообщили в РФПИ. Эффективность вакцины, как отмечают ее создатели, и в рамках клинических испытаний, и при иммунизации групп риска, оказалась на уровне более 90%.

При этом, по мнению Гинцбурга, к концу ноября планируется выйти на мощность 400-500 тыс. доз вакцины ежемесячно, в декабре - 1,5 млн, а в январе-феврале - 6 млн. При этом, чтобы сделать инфекцию управляемой, нужно провакцинировать минимум 70% населения, то есть примерно 100 млн. человек. Это будет возможно в течение еще 10 месяцев после начала массовой вакцинации, отметил ученый.

Сейчас "Спутник V" (для российского рынка -"Гам-Ковид-Вак"), помимо производственной площадки НИЦ имени Гамалеи, выпускают также компании "Биннофарм" и "Генериум".

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