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11.11.2020 13:02
Рубрика: Экономика

Гинцбург назвал сроки вакцинации от COVID-19 в московском регионе

Текст: Светлана Ментюкова
Массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Московской области в течение ближайших двух недель. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает слова ученого ТАСС.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией", - сообщил он.

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Александр Гинцбург пояснил, что через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор. Согласно приведенным им данным, в эти выходные начинает поставки компания "Генериум". Через две недели планирует начать работу площадки еще двух производителей - "Р-Фарма" и одновременно с ней "Биннофарм".

"Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре - еще в три раза больше будет цифра", - отметил директор Центра им. Гамалеи.

Как сообщалось ранее, о сих пор партии вакцины "Спутник V" против коронавируса, поступающие в регионы, предназначались только для групп риска, в частности, врачей и учителей.

Как уже сообщала "РГ", сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что согласно первому промежуточному анализу данных, вакцина "Спутник V" против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний в Российской Федерации продемонстрировал 92-процентную эффективность.

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