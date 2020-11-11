Инициатива на эту тему была предложена Владимиром Путиным для закрепления в законодательстве новых норм Основного Закона страны. Как подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх, Госсовет станет органом "конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия".

О новых полномочиях и функциях Госсовета Павел Крашенинников рассказал в своей статье в "РГ" 9 ноября.

Совет, согласно проекту, возглавляет президент, а в его состав входят премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Госсовет участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ, говорится в документе. Обновленный статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, углубить проработку тех или иных вопросов, подчеркнул глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новый документ не наделяет этот орган правом законодательной инициативы, однако в своем решении совет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство. В целом вердикты Госсовета будут носить "достаточно серьезный юридический характер", заявил парламентарий. "По итогам решения Госсовета президент дает поручения", - отметил Крашенинников. "Есть очень важные полномочия, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти", - добавил глава комитета. Например, бывают случаи, когда власти региона в чем-то не согласны с органами местного самоуправления, и наоборот. В целом же с помощью Госсовета "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения", считает Крашенинников.

Обновленный статус Госсовета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти

"Это огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, - заявил в ходе пленарного заседания спикер ГД Вячеслав Володин. - В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно". Госсовет, по оценке Володина, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

Предложение о Госсовете поддержали все фракции. Госсовет - тот самый орган, которого не достает нынешней госсистеме для принятия оперативных решений, заявил от "Справедливой России" замглавы фракции Олег Нилов. "Он под управлением президента будет сразу принимать такие решения, их просчитывать и реализовывать, - пояснил парламентарий. - У нас нет возможности сегодня долго обсуждать и запрягать".

Повышение статуса Госсовета - важный этап для России, отметил замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко. Либерал-демократы в ходе обсуждения предложили поправку ко второму чтению - включить глав думских фракций в список тех, кто входит в совет этого органа по должности.