Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 20:17
Рубрика: Власть

Подняли статус

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Государственный совет из совещательного органа станет конституционным - этому посвящен законопроект, который единогласно приняла в первом чтении Госдума. Новый статус совета позволит стать ему объединяющим звеном для всех уровней власти, рассчитывают в нижней палате парламента.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Инициатива на эту тему была предложена Владимиром Путиным для закрепления в законодательстве новых норм Основного Закона страны. Как подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх, Госсовет станет органом "конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия".

О новых полномочиях и функциях Госсовета Павел Крашенинников рассказал в своей статье в "РГ" 9 ноября.

Совет, согласно проекту, возглавляет президент, а в его состав входят премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Госсовет участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ, говорится в документе. Обновленный статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, углубить проработку тех или иных вопросов, подчеркнул глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Новый документ не наделяет этот орган правом законодательной инициативы, однако в своем решении совет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство. В целом вердикты Госсовета будут носить "достаточно серьезный юридический характер", заявил парламентарий. "По итогам решения Госсовета президент дает поручения", - отметил Крашенинников. "Есть очень важные полномочия, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти", - добавил глава комитета. Например, бывают случаи, когда власти региона в чем-то не согласны с органами местного самоуправления, и наоборот. В целом же с помощью Госсовета "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения", считает Крашенинников.

Обновленный статус Госсовета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти

"Это огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, - заявил в ходе пленарного заседания спикер ГД Вячеслав Володин. - В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно". Госсовет, по оценке Володина, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Конституционный суд получит новые полномочия

Предложение о Госсовете поддержали все фракции. Госсовет - тот самый орган, которого не достает нынешней госсистеме для принятия оперативных решений, заявил от "Справедливой России" замглавы фракции Олег Нилов. "Он под управлением президента будет сразу принимать такие решения, их просчитывать и реализовывать, - пояснил парламентарий. - У нас нет возможности сегодня долго обсуждать и запрягать".

Повышение статуса Госсовета - важный этап для России, отметил замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко. Либерал-демократы в ходе обсуждения предложили поправку ко второму чтению - включить глав думских фракций в список тех, кто входит в совет этого органа по должности.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части