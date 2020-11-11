У "Российской газеты" - красивый юбилей

Коллективу редакции и читателям "Российской газеты"

Дорогие друзья! Поздравляю вас с тридцатилетием первого официального издания демократической России - газеты, которую получают и читают все люди, принимающие решения и занимающие активную позицию, способную повлиять на жизнь нашей страны.

Точность, объективность, сдержанность стали фирменным стилем вашего издания. "Российская газета" помогает своим читателям формировать собственное мнение, получая гарантированно проверенную информацию. Доверие газете - важный фактор ее влияния на читательскую аудиторию. В отечественном медийном пространстве "Российская газета" является самым серьезным и авторитетным печатным изданием, сохраняющим традиции отечественной журналистики. В то же время 30 лет уже позволяют говорить: у газеты есть своя история и свой фирменный стиль.

В этой связи безусловно положительным представляется тот факт, что в газете еженедельно выходит в свет интеграционный проект "Союз. Беларусь - Россия", который делается силами журналистов двух стран и посвящен сотрудничеству в рамках Союзного государства. Присутствие в медийном пространстве такого издания, важность поднимаемых в нем тем свидетельствуют, что союзное строительство - основа международного сотрудничества двух государств и сознательный выбор двух народов. Журналисты "Союза" - помощники Постоянного Комитета, наши единомышленники, которые рассказывают об интеграционной работе, непосредственно участвуют в ней.

От всей души желаю коллективу редакции новых успехов, чтобы ваше слово, независимо от использования бумажных носителей или современных технологий, было талантливым и своевременным. Энергии, здоровья, интересных собеседников, командировок и простора для творчества вам!

Государственный секретарь Союзного государства

Григорий Рапота