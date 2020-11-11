Общество
11.11.2020 15:44
Текст: Ольга Герасименко (gerasimenko@rg.ru)

Ее слово - закон

У "Российской газеты" - красивый юбилей
11 ноября исполнилось тридцать лет "Российской газете" - главной газете страны, нашему "ракетоносителю", изданию, благодаря которому появился на свет наш "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Поздравления журналистскому коллективу прислали президент России и премьер-министр, известные политики, ученые, космонавты, народные артисты и целые творческие коллективы. Поздравительная телеграмма в адрес редакции пришла и от Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты.
Григорий Рапота - частый гость в "РГ": с генеральным директором Павлом Негоицей (слева) и главным редактором Владиславом Фрониным. Фото: Роман Щербенков Григорий Рапота - частый гость в "РГ": с генеральным директором Павлом Негоицей (слева) и главным редактором Владиславом Фрониным. Фото: Роман Щербенков
Григорий Рапота - частый гость в "РГ": с генеральным директором Павлом Негоицей (слева) и главным редактором Владиславом Фрониным. Роман Щербенков
Коллективу редакции и читателям "Российской газеты"

Дорогие друзья! Поздравляю вас с тридцатилетием первого официального издания демократической России - газеты, которую получают и читают все люди, принимающие решения и занимающие активную позицию, способную повлиять на жизнь нашей страны.

Фото: РГ
Телеграммы на юбилей. Поздравления наших читателей

Точность, объективность, сдержанность стали фирменным стилем вашего издания. "Российская газета" помогает своим читателям формировать собственное мнение, получая гарантированно проверенную информацию. Доверие газете - важный фактор ее влияния на читательскую аудиторию. В отечественном медийном пространстве "Российская газета" является самым серьезным и авторитетным печатным изданием, сохраняющим традиции отечественной журналистики. В то же время 30 лет уже позволяют говорить: у газеты есть своя история и свой фирменный стиль.

В этой связи безусловно положительным представляется тот факт, что в газете еженедельно выходит в свет интеграционный проект "Союз. Беларусь - Россия", который делается силами журналистов двух стран и посвящен сотрудничеству в рамках Союзного государства. Присутствие в медийном пространстве такого издания, важность поднимаемых в нем тем свидетельствуют, что союзное строительство - основа международного сотрудничества двух государств и сознательный выбор двух народов. Журналисты "Союза" - помощники Постоянного Комитета, наши единомышленники, которые рассказывают об интеграционной работе, непосредственно участвуют в ней.

От всей души желаю коллективу редакции новых успехов, чтобы ваше слово, независимо от использования бумажных носителей или современных технологий, было талантливым и своевременным. Энергии, здоровья, интересных собеседников, командировок и простора для творчества вам!

Государственный секретарь Союзного государства

Григорий Рапота

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»