Российских газет много. "Российская газета" - одна!

Одни делают историю. Другие ее пишут.

Начитавшись в "Википедии" странноватых статей про "Российскую газету" лишь как официального публикатора законов и гороскопов, решили представить свою "РГведию". Юбилей нам в помощь.

"Российская газета" на самом деле лучше, чем ее репутация", - еще 20 лет назад сказал про "РГ" главный редактор одного либерального радио.

Не поспоришь. Главные законники и силовики высказываются в "РГ" по полной программе. У нас - полемичные публикации председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дает нам постоянно эксклюзивные интервью. Да и сам президент страны дважды печатал ключевые статьи.

На "Деловые завтраки" "РГ" приходят главные ньюсмейкеры России. Но и всемирно известный Анджей Вайда, когда ставил "Бесов" в "Современнике", выбрал трибуной "Российскую газету". Лейтенант Великой Отечественной писатель Даниил Гранин, выступая в бундестаге в день снятия блокады Ленинграда, в этот же вечер предложил нам свою статью "Простить и помнить"…

Пять лауреатов Нобелевской премии печатались в "Российской газете", среди них и А.И. Солженицын с пророчеством "С Украиной будет чрезвычайно больно". Его мыслительную работу немедленно оценили 2 миллиона читателей - не всякому блогеру такое приснится.

У "РГ" уникальные колумнисты-публицисты: Павел Басинский, Валерий Выжутович, Андрей Исаев, Федор Лукьянов, Андрей Максимов, Яков Миркин, Леонид Радзиховский, Михаил Швыдкой.

Когда многие, как сумасшедший с бритвою в руке, гоняются за желтым и жареным, заставляют полстраны с замиранием следить за ДНК слюны: "Кто же отец этого ребенка!?" - мы проигрываем. Ровно настолько, чтобы дать факт, а не фейк. Компетентный комментарий, а не версию домыслов.

Журналистика и факта, и мысли - так позиционируем сегодня мы себя на медийной поляне.

А еще на этой поляне пышным цветом расцвели куражные проекты и акции, конкурсы и фестивали "РГ". Нам самим так жить интересно, поэтому в гости в "РГ" все время приходят гости. Главное, что не только звездные.

Российских газет много. "Российская газета" - одна!

Читайте, смотрите, дружите с "Российской газетой"!

Исключительный случай в нашей истории: на "Деловой завтрак" домой, в московскую квартиру на Тверской, "РГ" пригласила звездная пара - Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Загадочная бутылка на столе - вовсе не квас, а сакэ от японского императора, подарок к дню рождения легендарной балерине. Мы и продегустировали. До сих пор помню хулиганский потом заголовок: "Ну, за здоровье японского императора"... Фото: Виктор Васенин/РГ

Всегда в Сети

Пока огромная логистическая машина запускает в ночь производство "Российской газеты" в 43 городах страны и в Бишкеке, а потом самолеты, машины, курьеры, почтальоны доставляют свежий номер нашему дорогому читателю, новости от "РГ" можно получить немедленно. В один клик.

Шеф-редактору сайта "РГ", заместителю главного редактора Оксане Задунайской вручается Национальная премия "Медиа-Менеджер России". Фото: Сергей Михеев/РГ

Среднесуточная аудитория сайта - около 2 миллионов пользователей.

Кроме охотников за новостями, своими верными "фанатами" гордятся самые посещаемые разделы сайта: "Русское оружие", "Автопарк", Digital, "Кинократия", "Квадратный метр", "Документы".

В эпоху дорогих адвокатов "Юридическая консультация" и "Пенсионный банк вопросов" "РГ" предлагают правовые консультации для всех желающих. Бесплатно.

Сайт делает энергичная молодая команда во главе с Оксаной Задунайской. Этой осенью в России ее признали медиаменеджером года.

Доктор Краснопольская

Ирина Григорьевна Краснопольская - хедлайнер для любой книги рекордов: за годы работы в "Российской газете" она подготовила более тысячи (!) полос "Медицина". Первый в России журналист, удостоенный звания "Отличник здравоохранения".

Ирина Краснопольская - хедлайнер для любой книги рекордов. Фото: Александр Корольков/РГ

Дело даже не в уникальной памяти и дружбе с докторами, которые с годами стали мировыми светилами, а для нее все они Миши, Саши, Толики, Лелики... Она знает цену авторитетам реальным и рекламным. Пишет и говорит о том, чем больна наша медицина и как надо ее лечить, чтобы выздоровел пациент не только в Склифе, но и на бамовской станции Тында... И бесконечно помогает ближним и дальним людям, умудряется взяться за самый трудный случай и вместе с докторами совершить чудо. Несколько лет она совершала вместе с редакцией чудеса для нижегородской девочки Регины Парпиевой, у которой появилась и квартира, и собака-поводырь. В 17 лет Регина уже прыгала с парашютом, била рекорды в плавании и даже взяла интервью у президента Владимира Путина, а теперь - телеведущая на канале "Спас".

Мы любим Ирину Григорьевну и лучшую про нее шутку: если только приложить статью Краснопольской к больному месту, то человек уже начинает выздоравливать. Попасть в руки такого журналиста - то же самое, что на прием к великому врачу.

"Российская газета" в этом году учредила особую премию "Золотая маска Краснопольской" для героев полосы "Медицина" ковидных времен.

Однажды в Пекине Краснопольская брала интервью у руководителя Центра исследования реформ здравоохранения при Народном университете Китая г-на Ван Хуфэна. "Ирина, я с удовольствием согласился на интервью по двум причинам, - сказал г-н Ван Хуфэн. - Во-первых, потому что вы журналист из России. Во-вторых, вы самый возрастной журналист, с которым я когда-либо общался. Но могу назвать еще и третью: мы говорили как два профессионала".

Наше "фирменное блюдо"

Одно из наших "фирменных блюд" - "Деловой завтрак". Идея его организации, как и "Прямой линии", принадлежит главному редактору Владиславу Фронину.

Редкий случай, когда нарушен протокол: главный редактор на "Деловом завтраке" угощает на тот момент министра экономического развития Эльвиру Набиуллину свежим огурцом, выращенным собственноручно. И призывает правительство поддержать отечественного производителя. Фото: Виктор Васенин/РГ

Начиналось все еще в 1985 году, когда Фронин работал в "Комсомольской правде", где прошла первая в истории отечественных СМИ "Прямая линия". Патент РАО № 5540 все узаконил: "Настоящим удостоверяется, что в Российском авторском обществе депонирован и зарегистрирован объект интеллектуальной собственности - авторская разработка в СМИ технологии прямого диалога власти с читателями под названием "Прямая линия" ("Деловой завтрак"), автором которой является Фронин Владислав Александрович".

Первый "Деловой завтрак" в "Российской газете" состоялся 6 января 2001 года с министром РФ Владимиром Елагиным.

С тех пор в редакции состоялись сотни встреч, - а последний год уже в формате Zoom, - с государственными и политическими "тяжеловесами", деятелями науки и культуры. Среди гостей "Делового завтрака" были Евгений Примаков и Анджей Вайда, Сергей Шойгу и Михаил Пиотровский, Татьяна Голикова и Жорес Алферов, Алексей Кудрин и Олег Табаков …

"РГ" и партнеры

В сентябре 2018 г. в редакцию "Российской газеты" обратилась главный редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина с вопросом, как им на законных основаниях перепечатывать материалы "РГ". В результате у нас возникла идея контент-сотрудничества с региональными СМИ. В Урюпинск был направлен обозреватель "РГ" Юрий Снегирев, который прошел стажировку в "Урюпинской правде".

Журналистское сообщество смогло защитить Ольгу Шушлебину от незаконного увольнения. Яркий пример профессиональной солидарности. Фото: Сергей Михеев/РГ

Сегодня в проекте участвуют 566 изданий из 64 регионов России. Речь уже не только об обмене контентом, но и о совместных спецпроектах, стажировках региональных журналистов в "РГ", их участии в "Деловых завтраках" "РГ", сотрудничестве с ведомствами и экспертами федерального уровня, и даже о защите журналистов от произвола чиновников. Все журналистское сообщество вместе с нами смогло защитить Ольгу Шушлебину от незаконного увольнения. Это был яркий пример не только профессионального сотрудничества, но и профессиональной солидарности.

Спецпроекты

ДУБЛЬ ДВ@

Первый в отечественной журналистике онлайн-фестиваль, проводится с 2001 года. Идея и программный директор - обозреватель "РГ" Валерий Кичин. Нашим кинозалом стал весь мир. В "ковидном" 2020-м российское кино без масок мы показали более чем в 100 странах.

Юбилейный торт для гостей на открытии фестиваля делил по справедливости народный артист России Сергей Безруков. Фото: Сергей Куксин/РГ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС

Уже двадцать лет поддерживаем преподавателей русского языка и русской литературы за пределами России. Педагоги-русисты более 40 стран приняли в нем участие, а тысяча самых активных стали лауреатами. Автор идеи и председатель оргкомитета - член Совета при президенте РФ по русскому языку, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. Тема конкурса в 2020-м - "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского".

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Совместно с МГУ, Финансовым университетом и МГИМО ежегодно проводим олимпиады:

"Стань журналистом!"

"В МГИМО - с "Российской газетой"

"Миссия выполнима: Твое призвание - финансист!"

Победители зачисляются на бюджетные отделения вузов.

ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ

Герой проекта "Звезды Победы" А.К. Дручков и штандарт его 354-й стрелковой дивизии стали главными участниками сеанса связи "Российской газеты" и наших читателей с Международной космической станцией. Фото: RG.RU

Интерактивный новостной ресурс с именным банком неврученных наград на сайте "РГ". Пополняется на основании данных Центрального архива Минобороны России. Сейчас в проекте подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые не вручены участникам войны. Нашей поисковой базой и рекомендациями воспользовались более 3 млн человек. Координатор проекта - Александр Емельяненков, редактор на сайте - Илья Максимов.

Резонанс

Как сбываются пророчества

Напечатанному в "Российской газете" - верить!

Среди самых резонансных публикаций "Российской газеты" - статьи Александра Исаевича Солженицына. Их было несколько. Короткими цитатами напомним об одной.

Фото: Владимир Зинин / Фотохроника ТАСС

"Александр Солженицын: С Украиной будет чрезвычайно больно. Как сбываются пророчества по украинскому вопросу автора "Красного колеса" ("РГ", 16.05.2014).

Ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пущу на русско-украинскую стычку - как бы ни тянули нас к ней безумные головы

"Не раз мы обращались с экспертным сообществом к горячим и вечным темам, вместе размышляли: как нам обустроить Россию? Не случайно обращаемся мы сейчас к мыслям Александра Исаевича Солженицына, до последних дней - августа 2008-го - бывшего читателем "РГ". Что будет завтра? Почитайте сегодня Солженицына, что он писал вчера.

"Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших. Топнуть ногой и крикнуть "моё!" - самый простой путь. Неизмеримо трудней произнести: "кто хочет жить - живите!"

"В моем сердечном ощущении нет места для русско-украинского конфликта, и, если, упаси нас Бог, дошло бы до края, могу сказать: никогда, ни при каких обстоятельствах, ни сам я не пойду, ни сыновей своих не пущу на русско-украинскую стычку - как бы ни тянули нас к ней безумные головы".

Анатолий Юрков: Дамоклова труба над Байкалом ("РГ", 07.12.2005)

Поднятая в "РГ" тревога была услышана: по поручению президента РФ трубу "отодвинули" от Байкала на 400 км.

Проект прокладки нефтепровода вдоль озера мог обернуться для него катастрофой.

"Что бросают на чашу весов те, кому мы доверились и поручили блюсти наши интересы? Наше будущее. Какой выбор предлагают нам? Мы не участвуем в нем. Но если бы поставили перед нами выбор: либо пускаем нефтяную трубу с давлением в ней 100 атмосфер по берегу Байкала, а вырученные от продажи этой топливно-энергетической реки миллионы долларов направляем на коренное улучшение демографической ситуации в стране - либо после нас придут чужие... Даже перед такой чудовищной альтернативой стоит крепко подумать, посчитать, послушать, о чем стучит наше сердце, спросить у наших детей и их матерей: согласны? А перед этим внятно и открыто объяснить всем исходные данные".

Татьяна Павловская: Скованные страхом ("РГ", 25.10.2005)

Преступная "бригада" сделала невыносимой жизнь кубанского райцентра - станицы Кущевской. "РГ" первой среди СМИ, за пять лет до резонансной трагедии в Краснодарском крае, вскрыла этот нарыв, рассказав о банде Цапков и продажных силовиках.

"Эти отморозки продолжают называть себя бандой, бригадой. Безнаказанность развязала им руки. В прошлом году 10 первокурсниц в первые же месяцы бросили учебу. Опять по тем же причинам - их били и насиловали. Недавно проводили анкетирование. Выяснилось, что каждый третий студент подвергался избиению, вымогательству, изнасилованию".

Приговор "цапкам": главарь кущевской банды Сергей Цапок и его сообщники осуждены к пожизненному заключению. Другие участники группировки получили до 20 лет лишения свободы.

Медиацентр

Этот зал "Российской газеты" хранит редкую для СМИ атмосферу клубности

Медиацентр "Российской газеты" - не только актуальная информационная площадка, "рабочее место" для многих ньюсмейкеров.

Большая общественная дискуссия по статье А.И. Солженицына "Размышления о Февральской революции" начиналась у нас с участием Наталии Солженицыной, Андрея Кончаловского, Евгения Миронова, Максима Суханова.

Этот зал "РГ" хранит редкую для СМИ атмосферу клубности, в которой проходят презентации книг и премьеры фильмов.

Весь цвет дипломатической элиты собрался в "РГ" на презентации книги Евгения Примакова. Фото: Сергей Савостьянов/РГ

Весь цвет дипломатической элиты был на представлении книг Евгения Примакова, юридической - Павла Крашенинникова, засекреченные до сих пор ветераны спецслужб - на презентации книг историка разведки, заместителя главного редактора "РГ" Николая Долгополова.

Лауреат Государственной премии и "Большой книги", обозреватель "РГ" Павел Басинский в этом зале представляет свои романы о Толстом.

Проект "Толстой в один клик" представляли в "РГ" Павел Басинский и Фекла Толстая. Фото: Сергей Михеев/РГ

Медиацентр - это и зал торжественных церемоний кинофестиваля ДубльДв@.

Записанные всем миром видеокниги "Читаем Онегина" и "Читаем Распутина" уходили в мировые сети с этой площадки.

Наш 9-й этаж принимал с открытым сердцем участников серии вечеров "Мир без виз: Москва с грузинским акцентом. Москва с одесским акцентом. Москва с белорусским акцентом…".

Попасть на эти вечера можно было только при одном условии: прийти со своим другом грузином, одесситом, белорусом…