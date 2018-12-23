Летом будущего года Регине Парпиевой из Нижегородской деревни Редькино исполнится 18 лет. Сегодня Регину в одночасье узнали в России и других странах: ее разговор с президентом Владимиром Путиным во время интервью на RT никого не оставил равнодушным: такая необычная наша Регина. Говорю "наша" по той простой причине, что судьба этой девочки, ее мамы Гульнары, ее брата Тимура тесно переплетена с "Российской газетой".

Впервые увидела Регину, когда ей было 12 лет. В Театре Куклачева был благотворительный спектакль для детей, страдающих онкологическими болезнями. После спектакля Дмитрий Куклачев вышел с одной из кошек - ее имя Сирень - в зал и говорил с детьми. Все тянули руки, чтобы дотронуться до Сирени.

Тогда меня поразила необычная девочка с огромными темно-карими глазами, которая бережно гладила кошку. Впервые разговаривала и с Региной, и с ее необыкновенной мамой Гульнарой. Поняла, слепая Регина - настоящий философ. С ней интересно не говорить - беседовать. У нее своеобразный свой мир. Еще тогда поразил разговор о музыке. Мы сошлись на приверженности классике. Удивила ее лексика. Тогда даже в заметке процитировала 12-летнюю Регину: "Согласитесь, Ирина Григорьевна, выше всех Чайковский".

Когда Регина с мамой должны приехать в Москву, обязательно договариваюсь с художественным руководителем театра Станиславского и Немировича-Данченко Александром Тителем о том, что мы придем на спектакль. Регина всегда готовится к такому посещению. Во время спектакля обычно держит меня за руку, и я чувствую, как она воспринимает происходящее. В антракте Александр Борисович всегда к нам подходит, беседует с Региной. Кстати, после показа интервью Регины с Владимиром Путиным позвонила жена Титела Галина Геннадиевна и с восторгом говорила, какая молодчинка наша девочка.

Когда Регине должно было исполниться 14 лет, мы решили отметить ее день рождения у нас в редакции, в так называемой "стекляшке", где проходят "Деловые завтраки". Пришли многие наши сотрудники, поскольку уже знали о Регине, о ее нелегкой, а если точно, трагической судьбе. Перед этим мы позвонили пианисту Денису Мацуеву. Рассказали о Регине, попросили подарить ей диск Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. Денис подарил диск и сказал слова поздравления. Спросила Регину: "Ты знаешь, кто такой Мацуев?" Надо было видеть эти чудные глазы, которые, не видя, смотрели на меня с нескрываемым укором.

В сентябре 2016 года Регина впервые прыгнула с парашютом. Фото: Ирина Белова

Незадолго до дня рождения говорила с Региной по телефону. Спросила: "Что бы ты хотела получить в подарок?" Регинка выдохнула: "Собаку". При разговоре была друг, коллега Наталья Стешина. Она тут же подключилась: "Ирина Григорьевна, будет собака". Это не совсем просто - подготовить собаку-поводыря. Удалось. Лабрадора Арвина привезли в редакцию. Мы его спрятали в кинозале, чтобы был для Регины сюрпризом. Умница-пес терпеливо ждал. (Мы рассказали на своих страницах обо всем, что происходило в тот день рождения.) Прошло время, и сейчас могу признаться: в ночь перед этим днем рождения не могла уснуть. Мечталось: вот я подведу Арвина к Регине, возьму ее руку, положу Арвину на морду и... Регинка прозреет. Понимаю всю абсурдность. Но так этого хотелось...

А пес оказался чудным. Когда его привели в "стекляшку", он ни на кого не посмотрел, он направился прямо к Регине. И когда я положила руку Регины ему на морду, он сразу облизал ей все лицо. Этого не передать! Это надо было видеть. Об Арвине добавлю. Так как собаку подарили мы, то чиновники напрочь отказались регистрировать и содержать умницу-лабрадора. Мы несколько раз писали об этом вопиющем отношении к инвалиду-ребенку. Увы... Не услышали. Арвин, как мы между собой говорим, живет у Парпиевых на птичьих правах. Но.... нам везет на порядочных, отзывчивых людей. Вот и в Нижнем Новгороде в судьбе Регины всегда присутствует Ольга Никитина, которая опекает семью, чудесный тренер по плаванию Артем Воронов...

А участие необходимо. Далеко не все гладко в судьбе Регины. Тут замечу, кстати, что сейчас в интернете почему-то сообщают, что у девочки рассеянный склероз, и потому она ослепла. Мы не однажды писали, что у Регины очень редкое и очень тяжелое заболевание. Но не рассеянный склероз. У нее так называемый оптикомиелит Девика. Причины болезни не известны. Потому утвержденных протоколов лечения нет - только экспериментальные. При этом заболевании собственный иммунитет вместо того, чтобы защищать организм, начинает его поражать, воздействует на спинной и головной мозг. Пропадает зрение, нарушаются функции движения.

Во всем мире такое заболевание зафиксировано лишь в 300 случаев у взрослых, около 30 - у детей. В России у детей - меньше 10. Для спасения Регины было испробовано множество методов медикаментозного лечения. Не помогало. Состояние девочки ухудшалось. Российские врачи обратили внимание на опыт итальянских коллег, которые при болезни Девика успешно провели трансплантацию костного мозга двум взрослым пациентам. И тогда молодой российский гематолог Кирилл Киргизов, рискуя собственной репутацией, впервые в мире провел Регине две сложнейшие процедуры. Повезло с донором - им стал брат Регины Тимур. У него взяли кроветворные стволовые клетки, отвечающие за иммунную систему. Регина - первый в мире ребенок с болезнью Девика, которому пересадили костный мозг от донора. Надеюсь, поймете, почему - уже в который раз - пишу о ее болезни. Да, Регина пишет прозу, сочиняет музыку, она прыгает с парашютом и занимается плаванием. Только что стала серебряным призером Кубка России по плаванию среди слабовидящих. У меня в гостиной на столе стоят чудной красоты тюльпаны. Все, кто видит их в первый раз, обязательно спрашивают: откуда такие красавцы? Тюльпаны - подарок Регины. Она делает их своими руками, сама их создает. Откуда такое чувство цвета? Регина говорит: "Вот когда я видела..."

Мы постоянно перезваниваемся. И всегда на банальное: как дела? слышу в ответ: "У нас все хорошо". Или: "Все прекрасно". Но вот тогда, когда Регине вместо положенного при ее заболевании дали не оригинальный препарат, а заменитель, и девочка покрылась волдырями, поднялась температура, и Гульнара молила дать нужное лекарство, а ее, мягко говоря, послали... Лишь вмешательство сверху позволило поменять ситуацию. 20 декабря у Регины был особенный день. Исполнилось: она, мечтающая стать журналистом, взяла интервью у президента страны. Она задавала ему не тривиальные вопросы. Других не могло быть - это же Регина. А после вопросов-ответов еще попросила у Владимира Владимировича разрешения потрогать его лицо. Путин дал согласие. Регина провела руками по его лицу, голове. Сказала: "Вы очень красивый и очень хороший". И услышала в ответ: "Мне очень приятно это слышать"...

...Утром 21 декабря говорила с Гульнарой и Региной по телефону. Днем того же дня они уехали домой. Будут в Москве в ближайшую среду: Владимир Владимирович подарил Парпиевым билеты на симфонический концерт. Такое Регина пропустить не может...

Владимир Путин ответил на вопросы Регины Парпиевой

Регина Парпиева: Вы всегда мечтали стать президентом? Или раньше хотели быть, допустим, космонавтом?

Владимир Путин: Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России. И потом в результате выборов...

В разное время у меня были разные приоритеты. Одно время хотел быть летчиком, потом просто военным. Потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки. Это было очень серьезное увлечение, основанное на книгах, на фильмах об этой работе. Мне показалось очень важным и очень интересным, когда один человек в силу своих знаний, способностей, любви к Отечеству, своей готовности достичь результата любой ценой, самопожертвования способен добиваться в одиночку таких результатов, которые важны для страны в целом и для миллионов людей, особенно если это происходит в условиях особых ситуаций или войны.

Регина Парпиева: Какой у вас был самый запоминающийся день?

Владимир Путин: Самые яркие события этого года - это выборы президента и чемпионат мира по футболу.

Регина Парпиева: Каждый человек в душе меломан. А вы какую музыку предпочитаете? Рэп, классику, а может, хеви-метал?

Владимир Путин: Хеви-метал для меня очень сложен для восприятия, тяжеловат. Хотя любая музыка приятна, если она талантлива, она всегда должна рождать какие-то положительные эмоции. Мне нравится и современная музыка, и так называемая популярная классическая музыка, но не очень сложная, потому что нужно быть хорошо подготовленным слушателем, но традиционные классические произведения самых любимых в мире авторов - это я люблю слушать. Это Чайковский, это Моцарт, это Шуберт, это Лист, это Шопен, это Брамс, Бетховен и Бах... Если ты послушаешь Серенаду Шуберта в обработке Листа, тебе очень понравится, ты полюбишь эту музыку.