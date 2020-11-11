Иностранных зрителей Олимпиады в Токио предложили освободить от карантина

Японское правительство рассматривает возможность освобождения иностранных зрителей летней Олимпиады от прохождения обязательного двухнедельного карантина после прибытия на территорию островного государства, сообщает агентство Киодо.

Вместе с тем во избежание завоза инфекции из-за рубежа местные власти планируют в качестве обязательного условия для въезда в страну сделать предъявление зарубежными гражданами справок, подтверждающих прохождение ими PCR-тестирований на COVID-19 перед вылетом в Японию. Естественно, что результаты анализов должны быть отрицательными. Помимо этого, непосредственно в Стране восходящего солнца будет вестись постоянный мониторинг за состоянием здоровья гостей спортивного праздника.

Японская сторона также не станет ограничивать болельщиков из других стран в использовании общественного транспорта. Напомним, что поездами метро и рейсовыми автобусами будет запрещено пользоваться атлетам, которые будут участвовать в состязаниях летом 2021 года.

Добавим, что в середине ноября Токио посетит президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Ожидается, что он проведет переговоры с недавно вступившим в должность премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Стороны обсудят детали подготовки к предстоящим Играм.