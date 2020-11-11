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11.11.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Меняются правила собрания садоводов

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Теперь день и место проведения ежегодного собрания садоводов можно узаконить в уставе садоводческого или огороднического товарищества.
Садоводческие и огороднические товарищества обязаны раз в год проводить общие собрания. Фото: Сергей Михеев Садоводческие и огороднические товарищества обязаны раз в год проводить общие собрания. Фото: Сергей Михеев
Садоводческие и огороднические товарищества обязаны раз в год проводить общие собрания. Фото: Сергей Михеев

"Российская газета" публикует поправки в закон о ведении садоводства и огородничества, которые дают возможность определить в уставе товарищества конкретный день, время, место проведения, повестку ежегодного очередного общего собрания его членов, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, которые планируется рассмотреть. Поэтому теперь общее собрание можно проводить без предварительного уведомления дачников.

Если заранее не известить дачника об общем собрании, то он может подать в суд и оспорить решения

По словам первого зампреда Московской областной Думы Никиты Чаплина, по закону СНТ и ОНТ обязаны ежегодно проводить общее собрание. При этом предусмотрено обязательное уведомление каждого владельца участка: по электронной почте или заказным письмом. "Более половины дачников не пользуются электронными адресами, поэтому приходится тратить деньги из членских взносов на отправку заказных писем. Если в СНТ много дачников, это большие расходы, - говорит Чаплин. - Но если этого не сделать, то владельцы участков, которых не известили о собрании, вправе подать в суд и оспорить все принятые решения. Новый закон дает возможность внести изменения в устав товарищества и определить дату, время и повестку ежегодного собрания. В этом случае уведомление о проведении собрания всех владельцев участков не потребуется. В уставе можно указать, например, дату - третье воскресенье мая в 12.00. При этом закон не запрещает проводить общее собрание и в обычном порядке".

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