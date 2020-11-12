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12 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 369-ФЗ "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 22 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в статью 17 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4766; 2020, N 22, ст. 3383; N 31, ст. 5066) изменение, дополнив ее частью 61 следующего содержания:

"61. Уставом товарищества могут определяться конкретный день, время, место проведения и повестка ежегодного общего собрания членов товарищества, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на таком общем собрании членов товарищества. В этом случае ежегодное общее собрание членов товарищества по вопросам, указанным в уставе товарищества, проводится без их предварительного уведомления. В случае проведения ежегодного общего собрания членов товарищества в указанный день по иным вопросам, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, члены товарищества, а также лица, указанные в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона (в случае включения в повестку такого общего собрания членов товарищества вопросов, указанных в части 16 настоящей статьи), должны быть проинформированы о перечне вопросов, включенных в повестку такого общего собрания членов товарищества, в порядке, предусмотренном частями 13 - 17 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации В. Путин