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11.11.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Как распознать "убитый" автомобиль на вторичном рынке

Текст: Майя Бирюкова
Подержанный автомобиль - это чаще всего "кот в мешке". Перед продажей его ремонтируют на скорую руку, дефекты кузова наспех покрывают слоем краски, иногда скручивают пробег. Как распознать уловки продавцов?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Покупателю стоит вооружиться толщинометром. Это ультразвуковой датчик, волны которого по-разному отражаются от краски, металла и мастики. Он помогает определить расстояние между лаком и металлом: если в каком-то месте оно заметно больше, то скорее всего там есть мастика, наложенная при ремонте.

Фото: iStock
Названы неочевидные части автомобиля, наиболее подверженные коррозии

Большие кузовные работы чаще всего можно определить визуально. Перекос любого из боков, выступающие на пару миллиметров крылья или капот, неравномерные зазоры - любое нарушение геометрии указывает на то, что скорее всего автомобиль пережил серьезный удар, пишет aif.ru.

При покупке обязательно следует заглянуть под капот. После нескольких лет эксплуатации моторный отсек покрывается слоем грязи. Производители рекомендуют не смывать его, чтобы не нарушить работу электроники. Налет - это еще и "летопись" масляных подтеков, свидетельствующих о том, что случались неполадки.

Некоторые продавцы вместо ремонта предпочитают просто отмыть моторный отсек до блеска. Ни один автовладелец просто так решаться на сложную мойку не будет, поэтому чистота под капотом - это симптом проблем.

Важно ознакомиться с работой трансмиссии, поэтому тест-драйв перед покупкой обязателен. Если продавец отказывается - есть повод насторожиться. Даже у идеальной с виду машины буквально за пару минут с начала движения можно ощутить особенности работы коробки передач, которые свидетельствуют о неполадках. Это любые подергивания, рывки, задержки переключения ступеней.

Фото: скриншот с youtube.com
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Необходимо проверить также раму или лонжероны несущего кузова. Следы сварки могут указывать на то, что каркас пережил серьезный ремонт. Как правило, подобные работы должны регистрироваться в ГИБДД и проходить экспертизу. Если они выполнены кустарно и на скорую руку, никакой эксперт автомобиль на учет не поставит. Нужно понимать, что слишком низкая цена на идеальный с виду автомобиль -это повод насторожиться.

Неаккуратно собранный салон - еще один признак того, что машина скорее всего побывала в аварии. После срабатывания подушек безопасности пластик ломается, починить его невозможно. Любые неряшливые зазоры, перекос панелей, плохо закрывающийся бардачок - указание на то, что панель пережила переборку. Как минимум, такая машина будет неприятно греметь при езде.

#авто