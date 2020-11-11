В 2013 году врачи-травматологи Рустам Дузбатыров и Иван Королев, приехавшие в город Кировск Мурманской области, вместо обещанного им жилья получили… койки в палатах местной больницы. Чтобы, так сказать, быть доступнее для пациентов.

С помощью "РГ" даже самый сложный жилищный вопрос решается легко.

Городские чиновники объяснили этот финт ушами просто: дать врачам обещанные квартиры они не могут по "объективным причинам": строительство в городе не ведется, а жилфонд практически весь приватизирован. И это при колоссальном дефиците медицинских работников в Мурманской области - в то время число вакансий в медицинских учреждениях Заполярья исчислялось сотнями. После того как о беде кировских травматологов 19 декабря 2013 года "РГ" рассказала в публикации "Медицина тут бессильна", разгорелся нешуточный скандал. На пресс-конференции об итогах года тогдашний министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин простодушно заявил, что ему и самому доводилось жить в больничных палатах. И он даже был этому рад, потому что ему не приходилось готовить - за него это делали медсестры. Ничего, мол, страшного!

Затем в Кировск нагрянула губернатор региона Марина Ковтун и потребовала немедленно решить "квартирный вопрос". После этого "объективные причины" были преодолены в мгновение ока. Уже 9 января 2014 года в управление по внутренней политике областной администрации пришло письмо первого зама главы администрации Кировска Валерия Тихонова, который сообщал, что губернаторское поручение выполнено. Рустам Дузбатыров получил трехкомнатную квартиру площадью 60,1 квадратного метра на четвертом этаже пятиэтажки, Ивану Королеву предложили двухкомнатную квартиру площадью 42,3 квадратного метра. Еще один кировский "бездомный" врач, Роман Бокин, получил "двушку" площадью 37,2 квадратного метра на третьем этаже пятиэтажного дома.