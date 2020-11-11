Какие задания могут быть на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Среди олимпиадных заданий обычно много творческих, но бывают и такие, где требуется просто хорошее знание материала и логика. Примерно такие вопросы могут быть на муниципальном этапе Всероса:
Русский язык (11 класс)
Есть правило: с предлогами "вопреки", "навстречу", "наперекор", "согласно", "благодаря" имена существительные употребляются не в форме Родительного падежа, а в форме Дательного. Какой пример нагляднее всего докажет это правило?
- Навстречу религиозной процессии
- Благодаря своевременной инспекции
- Согласно расходной ведомости
- Вопреки мощному ветру
Даны конструкции двух типов севернорусских говоров. Как будут выглядеть предложения в литературном языке?
- У него уже дров наколото
- У волков тут корову йидено
- Хлеб у йих весь проросши
История (11 класс)
Существует много устойчивых фраз и выражений. Укажите, какое событие или явление обозначают выражения:
- "Варфоломеевская ночь"
- "Черный четверг"
Расположите в хронологической последовательности события Гражданской войны в России:
- Московская директива Деникина
- Провозглашение Колчака Верховным правителем России
- Разгром войск Врангеля в Крыму
- Восстание Чехословацкого корпуса
- Наступление Северо-Западной армии под командованием Юденича на Петроград
Экономика (11 класс)
Какое из утверждений характеризует экономику России на текущий момент наиболее точно?
- ЦБ России строго придерживается границ валютного коридора.
- В России наблюдается тенденция к сокращению притока прямых иностранных инвестиций.
- В России, как и во Франции, применяется прогрессивная шкала налогообложения дохода физических лиц.
- Как и в Японии, в России последние 5 лет наблюдается дефляция.
Для поддержания популяции лосося правительство ввело налог в размере 16 рублей за каждый килограмм проданной рыбы, в результате чего реализуемое на рынке количество лосося уменьшилось на 3200 кг. Чему равны потери мертвого груза (чистые потери общества)? Функции спроса и предложения на рынке линейны и имеют стандартный вид.
(Из базы заданий Всероссийской олимпиады прошлых лет).