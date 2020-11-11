Какие задания могут быть на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Среди олимпиадных заданий обычно много творческих, но бывают и такие, где требуется просто хорошее знание материала и логика. Примерно такие вопросы могут быть на муниципальном этапе Всероса:

Русский язык (11 класс)

Есть правило: с предлогами "вопреки", "навстречу", "наперекор", "согласно", "благодаря" имена существительные употребляются не в форме Родительного падежа, а в форме Дательного. Какой пример нагляднее всего докажет это правило?

Навстречу религиозной процессии

Благодаря своевременной инспекции

Согласно расходной ведомости

Вопреки мощному ветру

Даны конструкции двух типов севернорусских говоров. Как будут выглядеть предложения в литературном языке?

У него уже дров наколото

У волков тут корову йидено

Хлеб у йих весь проросши

История (11 класс)

Существует много устойчивых фраз и выражений. Укажите, какое событие или явление обозначают выражения:

"Варфоломеевская ночь"

"Черный четверг"

Расположите в хронологической последовательности события Гражданской войны в России:

Московская директива Деникина

Провозглашение Колчака Верховным правителем России

Разгром войск Врангеля в Крыму

Восстание Чехословацкого корпуса

Наступление Северо-Западной армии под командованием Юденича на Петроград

Экономика (11 класс)

Какое из утверждений характеризует экономику России на текущий момент наиболее точно?

ЦБ России строго придерживается границ валютного коридора.

В России наблюдается тенденция к сокращению притока прямых иностранных инвестиций.

В России, как и во Франции, применяется прогрессивная шкала налогообложения дохода физических лиц.

Как и в Японии, в России последние 5 лет наблюдается дефляция.

Для поддержания популяции лосося правительство ввело налог в размере 16 рублей за каждый килограмм проданной рыбы, в результате чего реализуемое на рынке количество лосося уменьшилось на 3200 кг. Чему равны потери мертвого груза (чистые потери общества)? Функции спроса и предложения на рынке линейны и имеют стандартный вид.

(Из базы заданий Всероссийской олимпиады прошлых лет).