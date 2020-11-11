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11.11.2020 17:22
Рубрика: Общество

Какие задания могут быть на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Текст: Ирина Ивойлова
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Среди олимпиадных заданий обычно много творческих, но бывают и такие, где требуется просто хорошее знание материала и логика. Примерно такие вопросы могут быть на муниципальном этапе Всероса:

Русский язык (11 класс)

Есть правило: с предлогами "вопреки", "навстречу", "наперекор", "согласно", "благодаря" имена существительные употребляются не в форме Родительного падежа, а в форме Дательного. Какой пример нагляднее всего докажет это правило?

  • Навстречу религиозной процессии
  • Благодаря своевременной инспекции
  • Согласно расходной ведомости
  • Вопреки мощному ветру

Даны конструкции двух типов севернорусских говоров. Как будут выглядеть предложения в литературном языке?

  • У него уже дров наколото
  • У волков тут корову йидено
  • Хлеб у йих весь проросши

История (11 класс)

Существует много устойчивых фраз и выражений. Укажите, какое событие или явление обозначают выражения:

  • "Варфоломеевская ночь"
  • "Черный четверг"

Расположите в хронологической последовательности события Гражданской войны в России:

  • Московская директива Деникина
  • Провозглашение Колчака Верховным правителем России
  • Разгром войск Врангеля в Крыму
  • Восстание Чехословацкого корпуса
  • Наступление Северо-Западной армии под командованием Юденича на Петроград

Экономика (11 класс)

Какое из утверждений характеризует экономику России на текущий момент наиболее точно?

  • ЦБ России строго придерживается границ валютного коридора.
  • В России наблюдается тенденция к сокращению притока прямых иностранных инвестиций.
  • В России, как и во Франции, применяется прогрессивная шкала налогообложения дохода физических лиц.
  • Как и в Японии, в России последние 5 лет наблюдается дефляция.

Для поддержания популяции лосося правительство ввело налог в размере 16 рублей за каждый килограмм проданной рыбы, в результате чего реализуемое на рынке количество лосося уменьшилось на 3200 кг. Чему равны потери мертвого груза (чистые потери общества)? Функции спроса и предложения на рынке линейны и имеют стандартный вид.

(Из базы заданий Всероссийской олимпиады прошлых лет).

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Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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