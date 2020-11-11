Краш-тесты Global NCAP: троечник Kia Seltos и беззвездный Suzuki S-Presso

В очередном раунде краш-тестов Global NCAP приняли участие три модели: Maruti Suzuki S-Presso, Hyundai Grand i10 Nios и Kia Seltos. Все автомобили были представлены в начальной комплектации. Результаты неутешительные.

Suzuki S-Presso раскритиковали за то, что он оснащён только водительской подушкой безопасности, в то время как у субкомпакта Hyundai и кроссовера Seltos эйрбег предусмотрен и для пассажира.

По итогам краш-тестов за защиту взрослых пассажиров S-Presso получил ноль звёзд, чуть лучше оценили защиту детей - на две звезды. Наиболее уязвимые места людей, находящихся в салоне: шея, грудной отдел и ноги (бедренная часть и голень).

Hyundai Grand i10 Nios выступил лучше, набрав по паре звёзд за защиту взрослых пассажиров и детей. Наименее подвержены травмам в случае аварии голова и шея, грудной отдел и ноги пассажиров защищены чуть лучше, чем в случае с Suzuki S-Presso.

Фото: Global NCAP

Лучше всех в этом раунде краш-тестов Global NCAP показал себя Kia Seltos, у которого три и две звезды соответственно. Ненамного хуже, чем у Hyundai, защита голов водителя и пассажира, но в остальном Seltos получил удовлетворительные оценки.

В Global NCAP высказали своё удивление относительно отсутствия трёхточечных ремней безопасности для всех пассажиров на автомобилях, выпускающихся в 21 веке. Вместо них, чаще всего для пассажиров заднего ряда, предлагают поясные ремни.

Конечно, больше всего разочаровал экспертов S-Presso: "Очень досадно, что Maruti Suzuki, производитель, имеющий наибольшую долю на индийском рынке, предлагает своим клиентам автомобили с нулевым рейтингом безопасности, - говорит Алехандро Фурас, генеральный секретарь Global NCAP. - Другие отечественные производители, такие как Mahindra и Tata, доказали, что заботятся о тех, кто покупает их машины, они выпускают модели с 5-звёздочным рейтингом. Пора бы и Maruti Suzuki продемонстрировать приверженность мировым тенденциям в области безопасности".