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Рубрика: Спорт

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Криштиану Роналду готов покинуть "Ювентус"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8309)
Один из лучших футболистов современности форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение от своего бывшего клуба - "Манчестер Юнайтед".

По информации зарубежных СМИ, англичане уже сделали предложение итальянцам и самому игроку. Роналду пока взял время на раздумья, а "Старая синьора", как называют "Ювентус", не прочь оформить этот трансфер.

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Руководство туринского клуба рассматривает возможность не продлевать контракт с Криштиану, рассчитанный до лета 2021 года, и выставить его на трансфер. Так "Ювентусу" удастся компенсировать часть потраченных на переход игрока средств (117 миллионов евро).

Еще одним претендентом на Роналду является "Пари Сен-Жермен". Французы уже долгое время интересуются нападающим, но всякий раз получали отказ. По словам спортивного директора парижан Леонардо, его клуб действительно желает приобрести Криштиану.

- Все, что касается столь значимых имен... В скольких командах может играть футболист такого уровня? В пяти? Это закрытый клуб. И "ПСЖ" в него, безусловно, входит. Но сначала нужно оценить возможности и подобрать момент. Не все так просто и однозначно. Нормально, что есть избыточные вещи. Сейчас у нас нет возможностей для безумств, - подчеркнул Леонардо.

Тем временем авторитетный футбольный сайт Goal.com представил список 25 лучших игроков прошлого сезона. Рейтинг составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов портала.

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Первое место занял нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии и Лиги чемпионов, выиграл главный еврокубковый турнир, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА и Германии, а также Кубок Германии.

В тройку лидеров рейтинга попали также бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и аргентинец Лионель Месси ("Барселона"). В топ-10 также вошли: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал"), Томас Мюллер ("Бавария") и Садио Мане ("Ливерпуль").

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