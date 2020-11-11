Один из лучших футболистов современности форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение от своего бывшего клуба - "Манчестер Юнайтед".

По информации зарубежных СМИ, англичане уже сделали предложение итальянцам и самому игроку. Роналду пока взял время на раздумья, а "Старая синьора", как называют "Ювентус", не прочь оформить этот трансфер.

Руководство туринского клуба рассматривает возможность не продлевать контракт с Криштиану, рассчитанный до лета 2021 года, и выставить его на трансфер. Так "Ювентусу" удастся компенсировать часть потраченных на переход игрока средств (117 миллионов евро).

Еще одним претендентом на Роналду является "Пари Сен-Жермен". Французы уже долгое время интересуются нападающим, но всякий раз получали отказ. По словам спортивного директора парижан Леонардо, его клуб действительно желает приобрести Криштиану.

- Все, что касается столь значимых имен... В скольких командах может играть футболист такого уровня? В пяти? Это закрытый клуб. И "ПСЖ" в него, безусловно, входит. Но сначала нужно оценить возможности и подобрать момент. Не все так просто и однозначно. Нормально, что есть избыточные вещи. Сейчас у нас нет возможностей для безумств, - подчеркнул Леонардо.

Тем временем авторитетный футбольный сайт Goal.com представил список 25 лучших игроков прошлого сезона. Рейтинг составлялся на основе голосования журналистов 44 региональных отделов портала.

Первое место занял нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии и Лиги чемпионов, выиграл главный еврокубковый турнир, Бундеслигу, Суперкубок УЕФА и Германии, а также Кубок Германии.

В тройку лидеров рейтинга попали также бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и аргентинец Лионель Месси ("Барселона"). В топ-10 также вошли: Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал"), Томас Мюллер ("Бавария") и Садио Мане ("Ливерпуль").