Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил реформировать Шенген и создать Европейский совет внутренней безопасности. Для этого необходимо усилить внешние границы ЕС, а против тех, кто не выполняет свои обязательства, вводить санкции, подчеркнул политик.

Борьбу с терроризмом Макрон обсудил с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, который 10 ноября приехал в Париж. Во время встречи лидер Франции предложил "радикальным" образом пересмотреть принципы, на которых основан Шенген, ужесточить проверочные процедуры в отношении мигрантов, прибывающих в Европу. Макрон также объявил о решении в два раза увеличить количество охраняющих границу людей.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уже через месяц будет представлена новая программа по борьбе с терроризмом в ЕС. Это связано с недавними терактами в Австрии и Франции.