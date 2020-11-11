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11.11.2020 20:57
Рубрика: В мире

Совсем иной Шенген

Глава Франции отвел час на "зачистку" нежелательных постов
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Австрийский канцлер Себастьяном Курц прилетел в Париж на рандеву с президентом Эмманюэлем Макроном, а после двусторонних переговоров в Елисейском дворце к ним в режиме видеоконференции присоединились немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте и "евроверхушка" - председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фото: AFP/Loic VENANCE
Макрон: Франция будет противостоять терроризму

Итоги виртуального мини-саммита подвел хозяин Елисейского дворца. Один из основных посылов его выступления - это давно назревшая необходимость не только "залатать" прорехи в структуре Шенгенской зоны, но и самым радикальным образом ее реформировать с тем, чтобы она превратилась в "пространство безопасности". Как следует из слов Макрона, в первую очередь речь идет об укреплении контроля за внешними границами, как в контексте нынешней коронавирусной пандемии, так и возросшей террористической угрозы. При этом он напомнил, что боевик, убивший в Ницце трех человек, перебрался в потоке беженцев из Туниса на итальянский остров Лампедуза, а оттуда уже во Францию с вполне определенной целью. "Нужно трезво смотреть на связь, что прослеживается между нелегальной иммиграцией и терроризмом", - подчеркнул в этой связи французский президент.

Он также выступил за пересмотр всего комплекса предоставления права на убежище иностранцам. В настоящее время во многих странах ЕС оно недостаточно строгое и требовательное, чем пользуются, как подчеркнул Макрон, разного рода "проходимцы, их сети", а также лица, которые просачиваются на Старый континент из стран, не охваченных военными действиями. С тем, чтобы координировать совместные шаги, французский президент предложил создать новую структуру - Совет внутренней безопасности ЕС. В ходе переговоров, как стало известно, их участники договорились о более эффективном обмене информацией о реальных и потенциальных террористах, их сетях, контактах, более того - о создании единых баз данных и об усилении наказаний лиц, осужденных по статьям, имеющим отношение к терроризму. Европейские лидеры также условились "зачистить" социальные сети от экстремистских постов. Французы, о чем сообщил Макрон, намереваются с самое ближайшее время принять декрет, по которому подобные подрывные сообщения будут блокироваться не позднее часа после их появления в Мировой паутине.

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