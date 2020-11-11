Минкультуры: Все приобретенные до 13 ноября билеты будут действительны

Те, кто приобрел билеты в театры, кинотеатры или на концерты в период до 13 ноября, попадут на мероприятия - билеты остаются действительны. Об этом говорится в приказе Минкультуры РФ, который прописывает новые меры в отношении заполняемости залов.

Согласно документу, с 13 ноября по 15 января в зале могут находиться не более 25 процентов зрителей. Однако, купленные до этого периода билеты остаются в силе.

Если культурные учреждения понимают, что продажи с учетом ранее приобретенных билетов предполагают заполняемость зала более чем на 25 процентов, то им предписывается "прекратить дальнейшую реализацию билетов, а также обеспечить допуск посетителей на мероприятие по ранее приобретенным билетам".

Напомним, с 1 августа залы разрешено было заполнять на 50 процентов. До этого с середины марта все культурные учреждения из-за пандемии коронавируса были закрыты.