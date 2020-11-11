Не пытайтесь повторить: снегоход перевозили на крыше седана

В США, в штате Висконсин, полиция остановила водителя, перевозившего снегоход на крыше седана Toyota Corolla. Снегоход был привязан поперек крыши и сильно выступал за габариты машины.

Как оказалось, 23-летний местный житель по имени Мэтью Шмит решил похвастаться своим новеньким Polaris перед другом, и направлялся к нему в гости. Сотрудник полиции, остановивший Мэтью, вынес ему предупреждение в связи с опасной перевозкой груза, предложив в дальнейшем использовать для подобных целей прицеп или обзавестись пикапом.

По законам штата Висконсин багаж не должен выступать за габариты автомобиля слева и не более чем на 6 дюймов (15 см) справа. В свое оправдание водитель сказал, что тщательно закрепил груз, и многие перевозят снегоходы подобным образом но, конечно, не по шоссе, а по проселочным дорогам.

Любопытно, что за неподобающую перевозку снегохода Мэтью отделался предупреждением, зато ему выписали штраф на 10 долларов за непристегнутый ремень безопасности.