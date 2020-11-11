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11.11.2020 09:30
Рубрика: Легковые авто

Не пытайтесь повторить: снегоход перевозили на крыше седана

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.facebook.com/WIStatePatrol/ Фото: www.facebook.com/WIStatePatrol/
Фото: www.facebook.com/WIStatePatrol/

В США, в штате Висконсин, полиция остановила водителя, перевозившего снегоход на крыше седана Toyota Corolla. Снегоход был привязан поперек крыши и сильно выступал за габариты машины.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Как оказалось, 23-летний местный житель по имени Мэтью Шмит решил похвастаться своим новеньким Polaris перед другом, и направлялся к нему в гости. Сотрудник полиции, остановивший Мэтью, вынес ему предупреждение в связи с опасной перевозкой груза, предложив в дальнейшем использовать для подобных целей прицеп или обзавестись пикапом.

По законам штата Висконсин багаж не должен выступать за габариты автомобиля слева и не более чем на 6 дюймов (15 см) справа. В свое оправдание водитель сказал, что тщательно закрепил груз, и многие перевозят снегоходы подобным образом но, конечно, не по шоссе, а по проселочным дорогам.

Любопытно, что за неподобающую перевозку снегохода Мэтью отделался предупреждением, зато ему выписали штраф на 10 долларов за непристегнутый ремень безопасности.