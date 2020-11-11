Новые моторы Mazda - впервые на фото. Других новинок можно не ждать

Компания Mazda неоднократно заявляла о том, что ведёт работу по созданию новых силовых установок, включая гибрид с роторно-поршневым двигателем и рядную "шестёрку".

Однако до сегодняшнего дня это можно было бы считать лишь обещаниями с неясной перспективой. Свои серьёзные намерения Mazda решила доказать.

Компания опубликовала фото с прототипами трёх силовых установок нового поколения, как бы говоря всем, что работы продолжаются и кодекс самурая не позволяет просто так разбрасываться словами.

Слева на стенде расположена рядная "шестёрка" объёмом от 3 до 3.3 литра. По крайней мере, таковы предварительные данные. Известно, что инженеры разрабатывают три версии: бензиновую, дизельную и с технологией SkyActive-X - бензиновый двигатель с технологией воспламенения от сжатия. Новый шестицилиндровый агрегат первой может получить новая генерация Mazda6.

По центру расположили "четвёрку" SkyActive с электрическим 48-вольтным стартер-генератором. Особенность этого агрегата в том, что его конструкция изменена для установки на автомобили с классической компоновкой.

Справа же установка, которая дебютирует на кроссовере Mazda MX-30: гибрид с роторно-поршневым двигателем, выполняющим функцию зарядного устройства - генератора.

Манифест, опубликованный в виде фото, можно трактовать буквально следующим образом: компания ведёт разработку новых силовых установок, дело это недешёвое, поэтому масштабных обновлений модельной линейки ждать не приходится, во всяком случае до 2022 года.