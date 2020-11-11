Распоряжение губернатора Омской области от 10 ноября 2020 года № 144-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" дополнить пунктом 14,1 следующего содержания:

"14.1, Приостановить деятельность открытого акционерного общества "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" по 31 декабря 2020 года в части предоставления услуг по санаторно-курортному лечению гражданам - получателям набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







