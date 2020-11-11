Указ губернатора Орловской области от 10 ноября 2020 года № 523 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) строку 3.16 раздела III после "слов 65 лет," дополнить словами "беременными женщинами,";

б) раздел VIII дополнить строкой 8.15 следующего содержания:

8.15. Обеспечение лекарственными препаратами лиц с симптомами ОРВИ при наличии подозрения на новую коронавирусную инфекции (COVID-19) для лечения на дому - Департамент здравоохранения Орловской области, бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь - по мере необходимости

2) приложение 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Рекомендовать беременным женщинам обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания), в том числе путем перехода на дистанционную работу, использования ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







