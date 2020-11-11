Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли в среду на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.

"Важно было открыть это место для того, чтобы все, кто любит и помнит Элину Авраамовну, могли приходить сюда… Это человек, который служил больше полувека людям. Трудно себе представить, какой вклад она внесла. Помню в детстве ее появление на сцене, когда секунда, и зал вздыхает, увидев ее. Это аплодисменты, радость зрителей, которые ее просто увидели. Теперь для ее поклонников и новых зрителей, которые воспитываются на классике, золотой коллекции отечественного кинематографа, будет место, куда можно будет прийти, вспомнить ее и положить цветы", - приводит слова Ольги Любимовой ТАСС.

Артист Малого театра Виктор Низовой напомнил, что Элина Быстрицкая еще при жизни стала легендой. "Очень был светлый человек, добрый и надежный. Да, она была властная, строгая, недоступная, но все же подпускала к себе некоторых людей", - сказал он и добавил, что Элина Авраамовна очень любила Малый театр.

Авторами памятника из белого мрамора стали братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян. По признанию Микаэля Согояна, для них это было большой честью. Над монументом они работали больше года.

Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.