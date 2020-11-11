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11.11.2020 07:38
Рубрика: Общество

Подо льдом Гренландии обнаружен неповрежденный доисторический архив

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые обнаружили донные отложения огромного древнего озера, скрытые ледяным щитом Гренландии толщиной около 1,8 километра. Это первое открытие такого подледникового образования где-либо в мире, сообщается на сайте Института Земли при Колумбийском университете (США).

Фото: pixabay.com
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По-видимому, образовавшееся в то время, когда территория острова была свободна ото льда, дно озера может быть возрастом в сотни тысяч или миллионы лет и содержать уникальные ископаемые и химические следы прошлого климата и жизни. Также информация из доисторической эпохи может рассказать, как ледяной щит Гренландии вел себя раньше, что поможет предсказать его судьбу в ближайшем будущем. Таким образом, это место становится заманчивой целью для бурения.

Исследователи восстановили подробную картину бассейна озера и его окрестностей, проанализировав радиолокационные, гравиметрические и магнитные данные, собранные с помощью самолетов, летевших на малой высоте над ледяным покровом в рамках операции NASA IceBridge. Ледопроникающий радар предоставил основную топографическую карту поверхности земли подо льдом. Это выявило очертания гладкой низменной котловины, расположенной среди высокогорных скал. Измерения силы тяжести показали, что материал в бассейне менее плотный, чем окружающие твердые метаморфические породы, что свидетельствует о том, что он состоит из отложений, смытых с боков. Измерения магнетизма (осадки менее магнитны, чем твердая порода) помогли команде нанести на карту глубины отложений.

Фото: iStock
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Согласно полученным данным, в бассейне когда-то находилось озеро площадью около 7100 квадратных километров, что примерно равно размеру американских штатов Делавэр и Род-Айленд вместе взятых. Отложения в бассейне имеют толщину 1,2 километра. Исследователи подсчитали, что глубина воды в бывшем озере составляла от 50 до 250 метров. Что могут содержать эти отложения, остается загадкой. Однако обнаруженное дно озера может предоставить неповрежденный архив окаменелостей и химических сигналов, датируемых неизвестным далеким прошлым.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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