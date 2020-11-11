Премьер Республики Сербской поздравил "Российскую газету" с юбилеем

"В связи с 30-летием "Российской газеты" сердечно поздравляю весь коллектив редакции и всех сотрудников издания, - сказал премьер-министр. - Со дня своего основания "Российская газета" объективно и достоверно сообщает об исторических изменениях и общественных событиях в Российской Федерации и в мире. За три десятилетия самоотверженной и профессиональной работы газета стала одной из самых значимых и уважаемых в России".

Политик подчеркнул, что на протяжении многих лет "РГ" объективно и своевременно информировала читателей о политических и социальных процессах в Республике Сербской и Боснии и Герцеговине. "В этой связи от имени правительства Республики Сербской и от себя лично выражаю сердечную благодарность. Желаю, чтобы "Российская газета" продолжала свою успешную работу и отмечала еще много дней рождения, а также поддерживала и улучшала достигнутые высокие профессиональные стандарты журналистики", - резюмировал Радован Вишкович.

В этот праздничный день в корпункт "РГ" на Балканах поступают многочисленные поздравления. Одним из первых свои теплые пожелания в адрес издания и его главного редактора Владислава Фронина направил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, выразивший признательность за значительный вклад в углубление отношений между двумя братскими народами - сербским и русским.

Напомним, что "РГ" пользуется заслуженным авторитетом на Балканах. Интервью изданию регулярно давали первые лица государств региона, видные общественные и политические деятели. Героями репортажей становились и обычные местные жители. Кроме того, "РГ" вносила значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

В сентябре деятельность "РГ" была отмечена сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и премьер-министром Республики Сербской Радованом Вишковичем, которые лично поблагодарили корреспондента "Российской газеты" на Балканах Александра Борисова за помощь в укреплении двусторонних отношений с Российской Федерацией и вручили журналисту наградную плакетку.