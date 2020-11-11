Применение различных диапазонов может улучшить сеть 5G

Связью нового поколения охвачены уже сотни городов и миллионы абонентов, ее промышленное применение ускоряет цифровую трансформацию целых отраслей. В Huawei уже разрабатывают решения, которые помогут увеличить пропускную способность сетей 5G и улучшить пользовательский опыт их абонентов. Об этом рассказал Директор по маркетингу беспроводных решений компании Гэн Бин в ходе конференции GSMA Thrive Eurasia.

В Китае индустрия 5G развивается очень быстрыми темпами. Всего за один год в более чем 300 городах Китая были введены в эксплуатацию свыше 600 000 базовых станций. Количество пользователей 5G превысило 110 миллионов, показатель DoU (ежемесячное потребление трафика на одного абонента) в сетях 5G в два раза превысил аналогичный показатель в сетях 4G. 5G широко применяют в угольных шахтах, портах и на сталелитейных заводах, что значительно повышает безопасность производства. Кроме того, 5G постепенно проникает в энергетику и другие отрасли. В Huawei убеждены, что в ближайшие несколько лет технология 5G станет новым драйвером роста для всех отраслей экономики.

Быстрое развитие 5G в Китае оказало большое влияние на рост популярности и высокие темпы развития отрасли 5G во всем мире. "С тех пор как сеть 5G была введена в коммерческое использование в прошлом году, она растет с беспрецедентной скоростью. Мы видим, что в период развития 4G разворачивалось по 19 коммерческих сетей за один год, а в настоящее время за этот же период в мире запускается более 100 сетей стандарта 5G. В сетях 5G уже более 130 миллионов пользователей. Связь стандарта 5G уже поддерживают новейшие поколения наиболее популярных смартфонов. Как вы можете видеть сами, 5G по темпам развития превзошла технологии связи прошлых поколений и проникает в нашу жизнь гораздо быстрее, чем 3G и 4G", - отмечает Директор по маркетингу беспроводных решений Huawei Гэн Бин.

Важным фактором роста сетей 5G является широкое распространение технологий TDD и FDD NR. В Китае правительство при распределении спектральных ресурсов уже на ранней стадии приняло модель построения сетей с большой полосой пропускания и технологией Massive-MIMO. Например, China Mobile обладает полосой 160 МГц в диапазоне 2,6 ГГц, China Telecom и China Unicom разделяют полосу в 200 МГц. В 300 городах Китая обеспечено сплошное покрытие, а скорость передачи данных достигла 1 Гбит/с в любое время в любом месте. В Европе широкое применение получила технология FDD NR. Такую сеть можно развернуть довольно быстро, требуется лишь минимальное изменения на сайте. Для повышения абонентской скорости до 1 Гбит/с и выше используется технология EN-DC. Для примера, полоса NR в 20 МГц в диапазоне 700 или 2100 МГц вкупе с тремя частотами LTE при использовании EN-DC могут обеспечить скорость выше 1Гбит/с.

Гэн Бин поделился, что в будущем для обеспечения максимального пользовательского опыта в любое время и в любом месте необходим переход к концепции "Гигабит на каждого". "Такие услуги, как HD-видео, VR и AR начального уровня, требуют скорость Downlink около 100 Мбит/с. По мере внедрения технологий распознавания и промышленного зрения на базе ИИ потребуется канал более 300 Мбит/с на каждого пользователя. С развитием 3D, ИИ и пространственного распознавания, требования к восходящему каналу достигнут 1 Гбит/с. Таким образом, вторая важная задача - обеспечение восходящего соединения на скорости 1 Гбит/с, что обеспечит автоматизацию и интеллектуализацию отраслей", - отмечает он.

Для достижения этой цели и решения проблем с пропускной способностью, задержкой и покрытием как для пользователей, так и предприятий, требуется эффективное использование различных диапазонов. Поэтому для развития 5G так важно, чтобы регулирующие органы выделяли под сети нового поколения больше спектральных ресурсов.

"В ближайшие 3-5 лет действующие диапазоны частот постепенно будут задействованы под 5G. Сейчас основные спектры для 5G - это C-band и 4,9 ГГц, FDD 700 МГц, 2100 МГц, и миллиметровые диапазоны 26 ГГц и 29 ГГц. Каждая частота имеет различные характеристики, такие как пропускная способность и покрытие. Причем покрытие в восходящем и нисходящем каналах отличаются. Например, покрытие в нисходящем канале C-band хорошее, но в восходящем канале оно слабое. Для решения этой проблемы можно использовать частоты ниже 3 ГГц. Решение Huawei Supplementary Uplink использует частоту восходящего канала в диапазоне Sub-3 ГГц для компенсации недостаточной полосы пропускания восходящего канала и покрытия C-band. Таким образом, в будущем нам необходимо в полной мере использовать преимущества C-band, миллиметровых волн и других частот для решения проблем с пропускной способностью, задержкой и покрытием для пользователей и предприятий", - рассказал CMO беспроводных решений Huawei.