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11.11.2020 20:45
Рубрика: Власть

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе

Текст: Ксения Воронцова

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе и планы по организации совместного производства вакцин от коронавируса. Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны, отмечает пресс-служба Кремля.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Путин и Токаев выразили уверенность, что меры, которые были согласованы на высшем уровне ранее, создадут предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.

Также стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня и акцентировали внимание на активизации сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

В ходе разговора была дана высокая оценка итогов заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло накануне под председательством президента России. Подчеркнута содержательность состоявшихся дискуссий и значение принятых решений для дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.

Лидеры двух стран условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Власть Работа власти Внешняя политика Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Проблема Нагорного Карабаха

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