Начиная с вечера понедельника, цены на новогоднюю аренду загородной недвижимости в Подмосковье выросли в полтора раза. В понедельник, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных коронавирусных ограничений. И латифундисты тут же взвинтили цены. "Мы уже пережили ажиотаж весной, когда спрос на дачи и коттеджи в столичном регионе был в 10 раз выше средних многолетних значений, а цены, по самым скромным подсчетам, взлетели процентов на 30", - говорит руководитель департамента загородной недвижимости компании Point Estate Сергей Горяинов. Но за последние дни стоимость новогодней аренды частных домов не просто рванула вверх, а унеслась куда-то в околокосмические слои атмосферы. К примеру, за дом на две спальни, где с комфортом могут разместиться не больше пяти человек, просят 85-100 тысяч рублей. И это отнюдь не элитная недвижимость, не в ближнем поясе области и не за все новогодние каникулы, а за три-четыре дня с заездом 30-31 декабря и выездом 2-3 января. "В прошлом году это стоило в среднем 35 тысяч рублей, варианты дороже считались бесперспективными, учитывая, что арендаторам нужно было еще собрать себе новогодний стол и обеспечить какую-то развлекательную программу", - констатирует Горяинов.

Можно, конечно, попробовать поискать варианты и подешевле. Но это будет совсем далеко от Москвы и не факт, что со всеми удобствами. "Если мы говорим о современном благоустроенном загородном доме с хорошим зимним подъездом, супермаркетом в нормальной доступности, да еще и расположенном недалеко от интересных подмосковных городов, где можно будет погулять, дешевле 100 тысяч рублей вариантов уже не найдете", - уверен эксперт.

"В выигрыше оказались те, кто позаботился о новогодней аренде еще в сентябре. Тогда дом в массовом сегменте можно было снять на праздники за 45-50 тысяч", - утверждает риэлтор Олег Ташкевич. Обычно к середине ноября массовый сектор оказывается разобран процентов на 80, а люксовых предложений всегда бывает немного. "Сейчас же такое ощущение, что хозяева дач рассуждают: мы и в квартире Новый год встретим, зато за три дня заработаем 100 тысяч рублей", - говорит Ташкевич. К слову, новогодний ценник люксовых предложений - это коттеджи с сауной, бассейном, тренажерным залом, бильярдом и прочими развлечениями в 30-50-километровой зоне от Москвы начинается от 500 тысяч рублей. Против прошлогодних 300 тысяч.

За дом на две спальни на три новогодних дня просят не меньше 100 тысяч рублей

Кстати

В Подмосковье пока не вводили ограничений по работе общепита в новогоднюю ночь. Как рассказали "РГ" в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, все руководствуются постановлением губернатора от 15 октября текущего года, которое запрещает заведениям общепита оказывать развлекательные услуги с 00.00 до 8.00 часов. В постановлении оговаривается, что под развлекательными услугами имеются в виду коллективные танцы, караоке и прочие мероприятия, во время которых можно невольно нарушить социальную дистанцию.

Спокойно же ужинать за ресторанным столиком постановление не запрещает. А потому подмосковные кафе и рестораны пока не закрывали бронирование на новогоднюю ночь. Забронировать стол сейчас можно без проблем и почти везде, в отличие от прошлых лет свободных мест пока много. "Но мы не можем пока сказать вам, что будет с программой, - честно предупредили нас в подмосковной сети ресторанов "Урюк". - Сейчас нам говорят, что в 00.00 мы должны прекратить весь развлекательный контент, но можем разрешить гостям остаться за столиками. Но ближе к празднику все может измениться". Впрочем, тогда заведение общепита просто вернет гостям деньги, потраченные на бронь.