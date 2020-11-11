Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Рыбникова 
23:48 11.11.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 255(8309)

Дом с пятью нолями

Цены на новогоднюю аренду подмосковной недвижимости выросли в полтора раза

Подмосковье вслед за Москвой отказалось от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Тем не менее именно в эти дни в области ожидается наплыв гостей из столицы - москвичи, лишенные привычных праздничных фестивалей, потянутся отмечать Новый год за город. И вот тут тех, у кого нет дач, ожидает не слишком приятный сюрприз.
Тем, кто озаботился новогодней арендой в сентябре, праздник обойдется почти в два раза дешевле. Фото: iStock Тем, кто озаботился новогодней арендой в сентябре, праздник обойдется почти в два раза дешевле. Фото: iStock
Тем, кто озаботился новогодней арендой в сентябре, праздник обойдется почти в два раза дешевле. Фото: iStock

Начиная с вечера понедельника, цены на новогоднюю аренду загородной недвижимости в Подмосковье выросли в полтора раза. В понедельник, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных коронавирусных ограничений. И латифундисты тут же взвинтили цены. "Мы уже пережили ажиотаж весной, когда спрос на дачи и коттеджи в столичном регионе был в 10 раз выше средних многолетних значений, а цены, по самым скромным подсчетам, взлетели процентов на 30", - говорит руководитель департамента загородной недвижимости компании Point Estate Сергей Горяинов. Но за последние дни стоимость новогодней аренды частных домов не просто рванула вверх, а унеслась куда-то в околокосмические слои атмосферы. К примеру, за дом на две спальни, где с комфортом могут разместиться не больше пяти человек, просят 85-100 тысяч рублей. И это отнюдь не элитная недвижимость, не в ближнем поясе области и не за все новогодние каникулы, а за три-четыре дня с заездом 30-31 декабря и выездом 2-3 января. "В прошлом году это стоило в среднем 35 тысяч рублей, варианты дороже считались бесперспективными, учитывая, что арендаторам нужно было еще собрать себе новогодний стол и обеспечить какую-то развлекательную программу", - констатирует Горяинов.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Эксперты прогнозируют дефицит загородных особняков на Новый год

Можно, конечно, попробовать поискать варианты и подешевле. Но это будет совсем далеко от Москвы и не факт, что со всеми удобствами. "Если мы говорим о современном благоустроенном загородном доме с хорошим зимним подъездом, супермаркетом в нормальной доступности, да еще и расположенном недалеко от интересных подмосковных городов, где можно будет погулять, дешевле 100 тысяч рублей вариантов уже не найдете", - уверен эксперт.

"В выигрыше оказались те, кто позаботился о новогодней аренде еще в сентябре. Тогда дом в массовом сегменте можно было снять на праздники за 45-50 тысяч", - утверждает риэлтор Олег Ташкевич. Обычно к середине ноября массовый сектор оказывается разобран процентов на 80, а люксовых предложений всегда бывает немного. "Сейчас же такое ощущение, что хозяева дач рассуждают: мы и в квартире Новый год встретим, зато за три дня заработаем 100 тысяч рублей", - говорит Ташкевич. К слову, новогодний ценник люксовых предложений - это коттеджи с сауной, бассейном, тренажерным залом, бильярдом и прочими развлечениями в 30-50-километровой зоне от Москвы начинается от 500 тысяч рублей. Против прошлогодних 300 тысяч.

За дом на две спальни на три новогодних дня просят не меньше 100 тысяч рублей
Кстати

В Подмосковье пока не вводили ограничений по работе общепита в новогоднюю ночь. Как рассказали "РГ" в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, все руководствуются постановлением губернатора от 15 октября текущего года, которое запрещает заведениям общепита оказывать развлекательные услуги с 00.00 до 8.00 часов. В постановлении оговаривается, что под развлекательными услугами имеются в виду коллективные танцы, караоке и прочие мероприятия, во время которых можно невольно нарушить социальную дистанцию.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как столичные кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь

Спокойно же ужинать за ресторанным столиком постановление не запрещает. А потому подмосковные кафе и рестораны пока не закрывали бронирование на новогоднюю ночь. Забронировать стол сейчас можно без проблем и почти везде, в отличие от прошлых лет свободных мест пока много. "Но мы не можем пока сказать вам, что будет с программой, - честно предупредили нас в подмосковной сети ресторанов "Урюк". - Сейчас нам говорят, что в 00.00 мы должны прекратить весь развлекательный контент, но можем разрешить гостям остаться за столиками. Но ближе к празднику все может измениться". Впрочем, тогда заведение общепита просто вернет гостям деньги, потраченные на бронь.

Сейчас читают

Ипотека
10.11.2020

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

Абрамченко: Финансирование сельской ипотеки будет увеличено

По итогам года по программе льготной сельской ипотеки кредитов будет выдано почти втрое больше, чем планировалось изначально. Но некоторые ее параметры будут пересмотрены, отметила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко

ЖКХ
08.11.2020

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче

Добиться перерасчета за некачественно оказанные коммунальные услуги - например, если из крана идет ржавая вода, батареи холодные или скачет напряжение электросети - стало проще. С 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс

ЖКХ
07.11.2020

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Жители не смогут оштрафовать коммунальщиков за некачественные услуги

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, меняющие порядок перерасчета за коммунальные услуги в случаях, если они были оказаны некачественно. Одновременно упраздняется положение о штрафах, которые ранее должны были в таких случаях платить коммунальные организации