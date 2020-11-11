СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым

По данным следствия, 7 ноября произошло крушение легкомоторного самолета PIPER SPORT, которым управлял телеведущий НТВ Александр Колтовой. В результате катастрофы пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли. Было возбуждено дело по ч.3 статьи 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Следствием установлено, что воздушное судно вылетело в 14 часов 54 минуты со взлетно-посадочной полосы аэродрома Мячково. Спустя 15 минут самолет потерпел крушение в Люберецком районе Московской области. Перед вылетом пилот самостоятельно заправил самолет топливом, его образцы следователи уже изъяли из ангара и отправили на исследование. С места происшествия также были отобраны образцы грунта, назначены необходимые экспертизы.

"Согласно полученным видеозаписям, пилот не сразу смог запустить двигатель самолета. Техническое состояние воздушного судна будет установлено как расследованием комиссии Межгосударственного авиационного комитета, так и в ходе предварительного следствия, в том числе путем проведения необходимых экспертиз", - отметили в СК России.

Следователи, опросив очевидцев и изучив их видеозаписи, имеют основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей.

"В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте авиапроисшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна", - резюмировали в следственных органах.

В настоящее время следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах. Расследование резонансного дела продолжается.