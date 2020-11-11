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11.11.2020 18:56
Рубрика: Власть

Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19

Текст: Сергей Жуков

Естественный иммунитет к коронавирусной инфекции уже выработался примерно у 2,5-3 миллионов москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- С учетом того, что мы все-таки летом тоже болели, и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек, - заявил глава города "Первому каналу".

Цифру Собянин назвал большой. Однако пока этого недостаточно, чтобы создать иммунную прослойку, которая бы тормозила развитие пандемии.

Напомним, накануне в Москве объявили о дополнительных антиковидных мерах. В частности, на дистанционку отправили студентов городских вузов и колледжей, запретили работу ресторанов, кафе и баров с 23:00 до 06:00.

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