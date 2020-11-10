Собянин: Рост числа заболевших вынуждает усиливать ограничительные меры

"В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно, - вынужден признать глава города. - Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы - насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".

Новые ограничения будут действовать с 13 ноября и будут действовать два месяца - до 15 января 2021 года. Прежде всего они касаются студентов городских вузов и колледжей, который вслед за старшеклассниками в Москве переходят на дистанционную форму обучения. Правительство столицы рекомендует принять такое же решение на этот счет так же учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционку, временно блокируются. Всем учащимся на дистанционке - и школьникам, и студентам - рекомендуется соблюдать домашний режим, поездки по городу свести к минимуму.

В заведениях общественного питания - ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью - с 23.00 до 6.00. Ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд. Эти услуги по-прежнему могут оказываться круглосуточно. Кроме того, организациям, связанным с оказанием услуг москвичам, рекомендуется использовать хорошо зарекомендовавшую себя систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

Ограничения коснутся и театров, кинотеатров и концертных залов - количество зрителей в них не должно превышать 25% вместимости зала. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей возможно, только если они согласованы с департаментом спорта города и управлением Роспотребнадзора по Москве. Культурные, выставочные, развлекательные и другие мероприятия с участием зрителей временно приостанавливается. Их можно проводить только онлайн. Временно прекращается работа так же детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми, если они расположены в зданиях. В то же время проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно. На официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти, эти ограничения не распространяются.

Обращаясь к москвичам, Собянин объясняет, почему в отличие от прежних кратких мер новые ограничения вводятся сразу на два месяца - до 15 января 2021 года: "Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий". И подчеркивает: новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей.