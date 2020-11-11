11.11.2020 / 18:22
Собянин: В Москве не будет массовых гуляний на Новый год
Массовых гуляний на новогодние праздники в Москве в этом году не будет. Об этом в интервью "Первому каналу" заявил мэр Сергей Собянин.
"Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия", - сказал глава города. Это связано с напряженной ситуацией с коронавирусом.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве объявил об отмене традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество".