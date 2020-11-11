Театры и концертные залы Москвы сократят продажи билетов

"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств (...) обеспечить с 13 ноября 2020 г. реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - цитирует документ пресс-служба ведомства.

Напомним, с 1 августа залы разрешено было заполнять на 50 процентов. До этого с середины марта все культурные учреждения из-за пандемии коронавируса были закрыты.