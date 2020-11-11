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11.11.2020 10:47
Рубрика: Культура

Театры и концертные залы Москвы сократят продажи билетов

Текст: Инга Бугулова
Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, который регламентирует работу театров, кинотеатров и концертных залов в связи с введенными накануне ограничениями в столице. С 13 ноября по 15 января 2021 года заполняемость залов не может превышать 25 процентов.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств (...) обеспечить с 13 ноября 2020 г. реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - цитирует документ пресс-служба ведомства.

Напомним, с 1 августа залы разрешено было заполнять на 50 процентов. До этого с середины марта все культурные учреждения из-за пандемии коронавируса были закрыты.

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