В Москве будут штрафовать за нарушения на корпоративах

Участников новогодних корпоративов в Москве могут оштрафовать, если они не будут соблюдать санитарные меры в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Сами традиционные встречи работников не запрещаются, однако никто не отменял санитарно-эпидемиологические ограничения, говорится в разъяснениях оперативного штаба. "Если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены ограничения, заведение, где проводится корпоратив, будет оштрафовано", - подчеркивают представители штаба. Кроме того, за несоблюдение мер могут быть оштрафованы и сами участники мероприятия.

Ранее "РГ" сообщала, что в новогоднюю ночь московские рестораны не будут работать. Ограничения на проведение мероприятий в ночное время будет действовать до середины января.