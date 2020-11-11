В Подмосковье открыли самую "умную" трассу России

Интеллектуальные системы управления движением, безбарьерное взимание платы и беспилотные автомобили - в Подмосковье открыли самую технологичную автомагистраль России.

Третий пусковой участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) связал трассы М-7 "Волга" и М-11 "Нева" в обход столицы. Этот самый протяженный отрезок ЦКАД длиной в 105 километров станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, по которому в обход столицы пойдут транзитные грузы.

Новая дорога - уникальный объект, своеобразный интеллектуальный вклад в создание современной инфраструктуры с использованием отечественных технологий, заметил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, в строительстве трассы приняли участие более трех тысяч рабочих и инженеров, было задействовано около 700 единиц техники.

Строить ЦКАД-3 начали в 2016 году. Из 101 млрд рублей, потраченных на этот участок, около 59 млрд рублей составили частные инвестиции, остальные средства были вложены из бюджета.

До конца года планируется ввести в строй еще около 100 км ЦКАД. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эту важную трассу очень ждут в регионе, она позволит разгрузить дороги. "Лучше победы есть следующая победа. Ждем открытия нового участка", - заметил Воробьев.

ЦКАД-3 важен не только для Подмосковья, но и для всей страны. До 2045 года, по оценке, поступления от налогов на маршруте Европа - Западный Китай составят 600 млрд рублей, его вклад в валовый продукт регионов - около 2,4 трлн рублей.

Путь через Россию позволит существенно сократить время в пути и сэкономить на стоимости доставки. ЦКАД будет востребован и для грузовых перевозок внутри страны. Например, из Татарстана в Центральную Россию и на северо-запад страны идут стальные трубы, автомобили, коммунальная и тяжелая строительная техника, бумага и упаковочные материалы, сахар, патока. На восток страны, в Сибирь поставляется сложное оборудование, скажем, для горнодобывающей и нефтяной промышленности, одежда, текстиль, мебель, овощи и фрукты.

До 2045 года поступления в виде налогов и сборов от транспортного коридор Европа - Западный Китай составят около 600 млрд рублей

Движение по ЦКАД-3 будет платным. Проезд по всему участку ЦКАД-3 для легковых автомобилей с транспондерами T-pass будет стоить 255 рублей, а без транспондеров - 510 рублей. Для грузовых автомобилей стоимость проезда составляет 830 и 1660 рублей соответственно. Для владельцев транспондеров госкомпании "Автодор" предусмотрены скидки до 50% в зависимости от протяженности маршрута.

На участке установлена современная система взимания платы без шлагбаумов "Свободный поток". Для ее внедрения даже потребовалось принять специальные законы, заметил Хуснуллин. Водителям не нужно будет останавливаться, система сама спишет плату через транспондер. Если его нет, автоматика зафиксирует госномер и сформирует счет. Оплатить проезд автомобилисты без транспондера смогут по предоплате, заранее купив билет на проезд на сайте госкомпани "Автодор", либо в течение пяти дней после проезда. Также внести оплату можно в центре обслуживания или через терминалы "Элекснет".

С открытием третьего участка преодолен "экватор" в строительстве новой автодороги, опоясывающей Москву, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Впервые у нас в стране появилась умная дорога, по которой поедут даже беспилотные автомобили", - заметил он.

Один из таких автомобилей - беспилотный легкий грузовик на электроводородном двигателе, созданный компанией "Эвокарго" с использованием только российских разработок, сразу же отправился в путь по новой дороге. Для ориентирования беспилотника трассу оснастили необходимой техникой. На участке установлено 67 устройств взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой. Она включает камеры с системами видеоанализа в реальном времени, сенсоры, датчики и другие устройства. Вся информация, поступающая с них, будет использоваться для предотвращения аварийных ситуаций, предупреждения водителей и беспилотников о необходимости сделать маневр, снизить скорость, сменить полосу.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Евгений Гайва

Такая система, по сути, сама ведет беспилотник. Потому стоимость роботизированных автомобилей может существенно снизиться. Вся информация стекается в Центральный пункт управления, который работает в круглосуточном режиме. Оператор может оценить техническое состояние беспилотного автомобиля, уровень заряда, а также подключиться к его видеокамерам и видеть картинку с борта автомобиля. В сложной ситуации оператор способен взять на себя контроль над беспилотником и корректировать его движение с помощью данных интеллектуальной системы.

Дорога имеет четыре полосы движения. Расчетная скорость на участке составляет 110 км в час. ЦКАД-3 проходит по территории шести городских округов. На участке построено четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 47 путепроводов и 17 мостов. В их числе технически сложные современные инженерные сооружения - уникальный мост через канал имени Москвы и центральный пункт управления интеллектуальными транспортными системами ЦКАД.

На этом пусковом участке установлено 72 видеокамеры, 76 детекторов транспорта и 7 динамических информационных табло. Кроме того, на трассе установлено 39 знаков переменной информации. Частью интелектуальной системы управления движением также стали семь метеостанций. Система автоматического управления дорожным движением нового поколения собирает и обрабатывает информацию о погодных условиях, авариях, плотности транспортных потоков и образовании заторов. Также система способна самостоятельно распознавать посторонние предметы на дороге, пешеходов или животных. Все данные поступают в единый центр. На основе их обработки запускаются сценарии, соответствующие ситуации на дороге. Если какое-то событие представляет опасность для участников движения, информация об этом будет выведена на табло и знаки.

Кроме того, водители смогут получать уведомления через подключенные к системе бортовые устройства автомобилей. В будущем также запустят рассылку предупреждений на личные смартфоны через мобильное приложение. В целом общее число высокотехнологичного электронного оборудования и компонентов, которое будет установлено на ЦКАД, превысит тысячу. В результате автодорога станет тестовой площадкой для вредрения экосистемы безопасных беспилотных грузоперевозок. Использование комплексных систем позволит на порядок снизить себестоимость работизированного транспорта и ускорит цифровизацию в отрасли, говорят специалисты.

Без сложностей не обошлось. Дорога проходит вдоль мегаполиса, потому в таком масштабном проекте было задействовано множество сооружений, сетей, в том числе газопроводов и нефтепроводов. Потребовалось даже принятие ряда важных решений на уровне президента, чтобы ускорить строительство дороги, рассказал Хуснуллин. Осложнили работу и ограничения, введенные из-за пандемии. "Надеемся, что следующие участки будут построены намного быстрее", - сказал вице-премьер. По его словам, создан штаб из представителей органов федеральной и региональной власти, энергоснабжающих организаций, чтобы ускорить строительство кольцевой автодороги.

Цитата

Марат Хуснуллин заместитель председателя правительства:

"Дальше будем работать над маршрутом Европа-Западный Китай, частью которого является ЦКАД. Надеемся, что следующие участки ЦКАД будут построены намного быстрее".