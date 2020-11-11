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11.11.2020 / 21:08
Текст: Сергей Бабкин

В театрах Москвы появятся QR-коды

Фото: istock
Фото: istock

Театры, музеи и кинозалы, подведомственные столичному департаменту культуры, присоединятся к системе чекинов. Об этом говорится в опубликованном в среду ведомственном приказе.

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Руководителям культурных учреждений города рекомендуется организовать регистрацию посетителей по той же схеме, что и в ресторанах. Посетителям предложат зачекиниться по QR-коду или номеру 7377.

С завтрашнего дня система чекинов вводится в московских управах и префектурах. Это необходимо для контроля за распространением коронавируса.

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