В театрах Москвы появятся QR-коды

Театры, музеи и кинозалы, подведомственные столичному департаменту культуры, присоединятся к системе чекинов. Об этом говорится в опубликованном в среду ведомственном приказе.

Руководителям культурных учреждений города рекомендуется организовать регистрацию посетителей по той же схеме, что и в ресторанах. Посетителям предложат зачекиниться по QR-коду или номеру 7377.

С завтрашнего дня система чекинов вводится в московских управах и префектурах. Это необходимо для контроля за распространением коронавируса.