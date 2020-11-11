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11.11.2020 10:57
Рубрика: Происшествия

Нижегородскому журналисту вынесли приговор по статье о фейках

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)

Сегодня, 11 ноября, Богородский городской суд вынес приговор журналисту Александру Пичугину по делу о распространении фейковой информации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области (ОПС).

Суд признал Пичугина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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По сообщению ОПС, в середине апреля 2020 года у журналиста "из ложно понимаемых им общественных интересов возник умысел на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно об обстоятельствах эпидемии и распространении на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Поводом для возбуждения дела послужил пост в Telegram-канале от 12 апреля, выявленный сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, который, по сообщению СУ СК по Нижегородской области, "под видом достоверного сообщения, используя высказывания в форме утверждения…" мог повлечь за собой "нарушение условий жизнедеятельности населения (спровоцировать панику, нарушение правопорядка)".

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10 июня 2020 года уголовное дело поступило в Богородский районный суд. В ходе слушаний было назначено три лингвистические экспертизы, которые разошлись в оценках. Перед оглашением приговора обвинение, основываясь, в частности, на выводах первой экспертизы, просило признать Пичугина виновным и назначить ему 2,5 года ограничения свободы.

Александр Пичугин вины своей не признал и сообщил корреспонденту "РГ", что вместе с адвокатами пройдет все апелляционные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Приговор в законную силу не вступил. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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