Нижегородскому журналисту вынесли приговор по статье о фейках

Сегодня, 11 ноября, Богородский городской суд вынес приговор журналисту Александру Пичугину по делу о распространении фейковой информации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области (ОПС).

Суд признал Пичугина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

По сообщению ОПС, в середине апреля 2020 года у журналиста "из ложно понимаемых им общественных интересов возник умысел на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно об обстоятельствах эпидемии и распространении на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Поводом для возбуждения дела послужил пост в Telegram-канале от 12 апреля, выявленный сотрудниками УФСБ по Нижегородской области, который, по сообщению СУ СК по Нижегородской области, "под видом достоверного сообщения, используя высказывания в форме утверждения…" мог повлечь за собой "нарушение условий жизнедеятельности населения (спровоцировать панику, нарушение правопорядка)".

10 июня 2020 года уголовное дело поступило в Богородский районный суд. В ходе слушаний было назначено три лингвистические экспертизы, которые разошлись в оценках. Перед оглашением приговора обвинение, основываясь, в частности, на выводах первой экспертизы, просило признать Пичугина виновным и назначить ему 2,5 года ограничения свободы.

Александр Пичугин вины своей не признал и сообщил корреспонденту "РГ", что вместе с адвокатами пройдет все апелляционные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Приговор в законную силу не вступил. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.