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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Встали на защиту грудью

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Пензенским мамам "РГ" помогла отстоять законное право на грудное вскармливание. Как долго малыш будет его получать, теперь решает только он и мама. Чиновников из этой цепочки исключили, правда, пришлось преодолеть сопротивление. Почему-то в региональном минздраве считали, что после года кормящей женщине необходимо доказывать наличие лактации. Для этого нужно было покормить малыша под присмотром врача, а потом пройти контрольное взвешивание. И так - каждый месяц. В июле после выхода материала об этой проблеме ("Помощь ребенку и маме грудью добудем себе", "Российская газета" - федеральный выпуск № 134 (8188) в пензенских поликлиниках изменили протокол. Облпрокуратура тоже встала на сторону мам с детьми. Теперь оформить пособие можно через местный портал госуслуг.

- Ситуация в поликлиниках изменилась, за это мы очень благодарны "Российской газете", которая нас поддержала. ВОЗ рекомендует грудное вскармливание до двух лет, и далее никто не запрещает это делать. Ни в одном нормативном документе не указано ограничение грудного вскармливания по возрасту ребенка. В период пандемии особенно важно его продолжать, - говорит педиатр, консультант по грудному вскармливанию Жанна Валова из Пензы.

Подать заявления на пособие для обеспечения дополнительным питанием беременных и кормящих женщин можно не выходя из дома.

- Мы запустили на портале гос­услуг интерактивную форму. Мы сами через Единую государственную информационную систему получаем подтверждение, что заявительница посещает медорганизацию, ребенок проходит плановые осмотры, этого достаточно для выплат, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Пензенской области.

Стимулирующие выплаты беременным и кормящим на усиленное питание действуют в регионе с 2005 года, они индексируются. За год ими воспользовались более 10 тысяч женщин.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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