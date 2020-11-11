- Ситуация в поликлиниках изменилась, за это мы очень благодарны "Российской газете", которая нас поддержала. ВОЗ рекомендует грудное вскармливание до двух лет, и далее никто не запрещает это делать. Ни в одном нормативном документе не указано ограничение грудного вскармливания по возрасту ребенка. В период пандемии особенно важно его продолжать, - говорит педиатр, консультант по грудному вскармливанию Жанна Валова из Пензы.

Подать заявления на пособие для обеспечения дополнительным питанием беременных и кормящих женщин можно не выходя из дома.

- Мы запустили на портале гос­услуг интерактивную форму. Мы сами через Единую государственную информационную систему получаем подтверждение, что заявительница посещает медорганизацию, ребенок проходит плановые осмотры, этого достаточно для выплат, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Пензенской области.

Стимулирующие выплаты беременным и кормящим на усиленное питание действуют в регионе с 2005 года, они индексируются. За год ими воспользовались более 10 тысяч женщин.