Сыну полка вернули награду и деньги

Случалось в те годы и такое. Сын офицера-артиллериста жил в военном городке на Дальнем Востоке и остался без родителей. В августе 1945 года, когда военную часть подняли по тревоге, воевать с японцами отправился и Слава. Во время боев мальчик подвозил на подводе снаряды для гаубичной батареи. Был ранен осколком, чудом остался жив. Уже после войны в Новосибирске, где бывший красноармеец снова пошел в школу, райвоенком вручил пятикласснику медаль "За победу над Японией".
- Я гордился наградой и носил ее, - рассказал сын полка "Российской газете".
Станислав Николаевич очень переживал случившееся. Как мог постарался его успокоить, был уверен, что справедливость удастся восстановить. Когда стали разбираться, почему участник войны не получил медали к 75-летию Победы, выяснилось, что местные чиновники затеяли проверку наградных документов да заволокитили ее. В чем, как водится, одно ведомство обвиняло другое. Однако после обращения "Российской газеты" ситуация быстро разрешилась. Еще до выхода материала в печать сотрудники Энгельсской районной администрации приехали к ветерану домой, принесли ему извинения и вручили медаль, а отделение ПФР перечислило денежную выплату. Ветеран и его близкие поблагодарили "РГ" за поддержку.