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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Возраст перестал смущать

Сыну полка вернули награду и деньги
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В материале "Годами не вышел" ("РГ - Неделя Средняя Волга" от 20 мая 2020 г.) мы рассказали историю ветерана Великой Отечественной войны, сына полка Станислава Арапова из Энгельса. С 75-летием Победы его поздравил только президент РФ. Юбилейную медаль ветерану к празднику не вручили и денежную выплату не перечислили. "Бдительных" сотрудников социальных служб смутил возраст участника войны, которому в 1945 году было всего 11 лет.

Случалось в те годы и такое. Сын офицера-артиллериста жил в военном городке на Дальнем Востоке и остался без родителей. В августе 1945 года, когда военную часть подняли по тревоге, воевать с японцами отправился и Слава. Во время боев мальчик подвозил на подводе снаряды для гаубичной батареи. Был ранен осколком, чудом остался жив. Уже после войны в Новосибирске, где бывший красноармеец снова пошел в школу, райвоенком вручил пятикласснику медаль "За победу над Японией".

- Я гордился наградой и носил ее, - рассказал сын полка "Российской газете".

Не дожидаясь выхода материала, сотрудники райадминистрации принесли ветерану извинения...

Станислав Николаевич очень переживал случившееся. Как мог постарался его успокоить, был уверен, что справедливость удастся восстановить. Когда стали разбираться, почему участник войны не получил медали к 75-летию Победы, выяснилось, что местные чиновники затеяли проверку наградных документов да заволокитили ее. В чем, как водится, одно ведомство обвиняло другое. Однако после обращения "Российской газеты" ситуация быстро разрешилась. Еще до выхода материала в печать сотрудники Энгельсской районной администрации приехали к ветерану домой, принесли ему извинения и вручили медаль, а отделение ПФР перечислило денежную выплату. Ветеран и его близкие поблагодарили "РГ" за поддержку.

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