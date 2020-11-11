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11.11.2020 22:04
Рубрика: Спорт

История приключений

О кругосветном путешествии яхты "Сибирь" снимут кино
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Отважные российские моряки повторили путь первооткрывателей Антарктиды - Беллинсгаузена и Лазарева, совершенный 200 лет назад. Под флагом "Российской газеты" они достигли берегов Белого континента. Живыми и невредимыми вернулись домой. И теперь об этом снимут фильм.

- Спасибо журналистам "РГ", которые перед стартом экспедиции передали нам видеокамеру. Она сопровождала нас на протяжении всего путешествия. И помогла запечатлеть все самое главное, - признался капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков.

Фото: Наталья Онищенко
Яхта "Сибирь" под флагом "РГ" прошла путем Беллинсгаузена и Лазарева

Отправляясь на край земли, яхтсмены и представить себе не могли, насколько рискованным будет путь. Сейчас, когда уже все позади, они шутят: "Мы хлебнули по полной, но вышли сухими из воды". А ведь еще совсем недавно им было не до смеха.

- Поэтому фильм будет иметь рабочее название "История преодолений", - рассказал "РГ" автор сценария матрос "Сибири" Денис Иовлев. - Опасностей и испытаний яхтсменам хватило. Один только пролив Дрейка, прозванный моряками "кладбищем кораблей", чего стоит. Даже большие стальные суда опасаются его огромных волн и шквалистого ветра. А для 12-метрового парусника "Сибирь" его преодоление - едва ли не смертельный номер.

Испытания у кругосветки начались еще до начала экспедиции, которую планировали совершить на другом, более подходящем для океанских штормов паруснике. Однако накануне старта судно потерпело крушение. И команда приняла решение: осуществить кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды на компактной "Сибири". Другой такой исторической возможности не будет. И яхта подняла паруса.

Несмотря на цепь драматичных событий, команда выполнила свою главную миссию - водрузила на Белом материке флаг России. В жизни путешественников было немало интересных встреч, событий. О них расскажет не только фильм, но и книга, посвященная глобальной арктической экспедиции яхты.

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