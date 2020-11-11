Врачам начали помогать автомобилями, бензином и едой

Волонтеры возят врачей на своих машинах, бесплатно кормят и помогают строить инфекционный госпиталь. По сравнению с весенней волной коронавируса сегодня волонтеры, которые помогают медикам, действуют целенаправленно с учетом самых слабых мест.

Коронавирус обнажил слабые места здравоохранения. Одно из них - логистика. Когда врачу надо успеть за день на полсотни вызовов, на счету каждая минута. А они тратятся большей частью на то, чтобы добраться до пациента, ведь доктора ходят пешком. При этом врачам даже перекусить негде. На помощь медикам пришли волонтеры.

С утра и до…

Оставив свои дела, волонтеры сели на личные авто и повезли врачей к тем, кто их ждет. На маршрут с водителем-волонтером отправились и корреспонденты "Российской газеты".

Девять часов утра. На территорию иркутской поликлиники № 1 въезжает серебристая "Волга", на борту наклейка - синий крест на белом поле - как знак принадлежности к медицине. Это Дмитрий Зуев, он уже месяц почти ежедневно колесит по району, доставляя по адресам врачей неотложки.

- Ждите, - просит он нас с фотографом. - Сейчас доктору помогу собраться, уточним маршрут и поедем.

У крыльца тем временем снаряжаются штатные машины поликлиники, их три. Водители заходят внутрь, обратно возвращаются в паре с докторами, экипированными в противочумные доспехи.

Подъехали машина из гаража городской администрации и с правительственными номерами - они тоже направлены на помощь врачам. Правда, по словам волонтеров, работают только до 18:00. А добровольцы - пока не довезут доктора до последнего пациента. Их рабочий день часто заканчивается после 22:00 часов.

Вскоре показалась наш доктор. Энергичная, подтянутая с аккуратно прорисованными стрелками на веках. Просто красавица.

- Екатерина со мной сегодня, - представил ее Дмитрий. Он уже познакомился со всеми врачами и, похоже, считает их родственниками - трогательно заботится и старается облегчить жизнь, насколько это возможно. Так делают все волонтеры: у каждого с собой - запас сладостей, термос с кофе или чаем. В машинах всегда комфортная температура - "мерзнут же девчонки". Первый адрес был совсем недалеко. Приехали. Екатерина исчезает в подъезде.

"Уже девять вызовов. И еще будут", - сообщил Дмитрий. Он быстро добавляет адреса в свой смартфон. И звонит следующему пациенту: "Здравствуйте! Врача вызывали? Подъезд открыт, домофон работает, какой у вас этаж? Ждите, минут через 15 будем".

- Это странно, конечно, но люди иногда даже не знают, что у них домофон отключен. Поэтому звоню каждому, уточняю, - объясняет Дмитрий. - Чтобы врач не стояла у закрытой двери. Это в помещении в комбинезончике жарко, а на улице он сразу леденеет.

Снова едем. Участковый терапевт Екатерина Найданова, наконец-то разговорилась. Мы выяснили, что у нее уже есть приличный опыт работы на участке - пять лет. Полгода назад перешла на неотложную помощь. "У нас тоже машины есть на вызовах, только больных сейчас так много, что без помощи мы не справились бы ни за что", - признается врач, с благодарностью глядя на Дмитрия.

Дежурный рюкзачок

Дмитрий практически профессиональный волонтер - постоянный член отряда "15.08". В пожароопасный период он участвует в тушении лесов, профилактике пожаров и обучает других добровольцев правильно это делать. А главное увлечение в его жизни - автоклуб "Протектор", сообщество любителей мощных внедорожников и малопроходимых дорог.

- Мы с ребятами как увидели призыв в социальных сетях, сразу решили - участвуем, - делится Дмитрий. - Связались с организатором, Вадимом Костенко, присоединись к акции. На следующий день десять наших машин выехали на маршруты.

- Вы здесь с утра и до заката помогаете врачам, а родные как к этому относятся?

- Когда жене рассказал, она ответила: ты сам знаешь, что надо делать. И пошла собирать мой дежурный рюкзак, - улыбается доброволец.

И набирает номер следующего пациента.

- Мы на прошлой неделе ездили по этому адресу, - поясняет Дмитрий. - Тогда голос у мужчины был пободрее. Надо спешить…

Чтобы врачи не "сломались"

- Меня многое раздражает в сложившейся ситуации, - признается волонтер. - В первую очередь, как относятся люди к врачам. Этот аврал, вызванный ростом ОРВИ, пандемией, показывает, что система здравоохранения дала глубокий крен. А ведь врачи, которые на своем посту делают все, что могут, не виноваты в сложившейся ситуации. Вот перед ними, многие из которых совсем молодые и бесстрашные, я преклоняюсь. Потому и помогаю. Если врачи "сломаются", то кто тогда поможет нам и нашим близким?

- Когда к нам пришли люди и предложили помощь, мы не поверили, - вспоминает заведующая поликлиникой № 1 Юлия Башарина. - Не поверили, что им ничего от нас не надо - ГСМ, оплаты… Они готовы возить наш персонал до ночи, до последнего вызова и по субботам. Они спокойны, невозмутимы, заботливы. Мы благодарны, очень ценим помощь, и вместе с такими людьми справимся с этой волной.

За день у доктора Екатерины Найдановой было 34 вызова. С Дмитрием Зуевым они успели на все.

- День был достаточно спокойный, - подводит итог Дмитрий, личный рекорд которого в 43 вызова остался не побитым. - Я-то домой поехал, а Екатерина - в поликлинику, оформлять документы. Это же сколько сил надо! Берегите врачей.

В тот день была еще одна волонтерская машина при этой поликлинике. Вячеслав Красильников доставил своего доктора по 20 адресам. Итого - на счету добровольцев - 54 закрытых вызова. Из 143 поступивших в тот день.

Приятного аппетита, доктор!

В столовой образовательного комплекса "Точка будущего" готовят для врачей, работающих в инфекционных госпиталях, обеды и ужины. И доставляют их до места. Так, по решению учредителя благотворительного фонда "Новый дом" Альберта Авдоляна, "Точка будущего" поддерживает тех, кто на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19.

- Сегодня мы отправили по нашим адресам 295 обедов, - рассказала в день нашей встречи заведующая столовой Татьяна Вантеева. - В меню лапша домашняя с курицей, картофельное пюре и бифштекс на второе, булочка и компот. Меню расписано до конца недели, включая выходные дни. Также вечером в Областную клиническую больницу мы доставим 46 порций на ужин.

- Мы стараемся привлекать к акции наших воспитанников, - добавила Светлана Прокофьева, специалист по качеству. - Ребята сделали открытки. Смотрите, мы вкладываем их в пакеты с едой. Приятно же - врач открывает посылку, а на него смотрит веселый нарисованный доктор и желает не болеть.

Бойкие санитарочки городской клинической больницы № 1 разгружают машину "Точки будущего" и искренне благодарят волонтеров: "Спасибо, милые! А открытки врачи в первую очередь разбирают - кто на столе поставил, кто к стенке прикрепил. Смотрят и улыбаются". Образовательный комплекс "Точка будущего" готовит и доставляет обеды и ужины в пять больниц.

Волонтерский свет

Студенты Иркутского энергетического колледжа монтируют электрику в строящемся инфекционном госпитале. Его очень ждут. Современный, возводимый по скоростным технологиям, он будет предназначен для лечения пациентов с внебольничными пневмониями. Строительство началось в мае, сдача планируется в ноябре. В перспективе госпиталь станет районной инфекционной больницей.

- Серьезно начали отставать от графика, - сетует заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Многие строители заболели. Внутренней отделкой заниматься практически некому. Мы попросили о помощи Энергетический колледж. И не ошиблись - ребята большие молодцы!

Их бригада - 14 третьекурсников. Учатся по специальности "электрические станции, сети и системы". Их легко узнать по синим учебным каскам. Сергей Толстиков аккуратно зачищает провода жгута, свисающего из специального люка в потолке. Совмещает с проводками кабель-канала, который только что с ребятами уложили, обжимает и соединяет.

- Я хорошо разбираюсь в электрике, схемы читаю, все виды соединений освоил, - поясняет нам Сергей. - Когда нам рассказали, что возникла проблема с электриками на строительстве новой больницы, долго не раздумывал. Я и мои друзья здесь. На стройке интересней, чем на стенде в классе. А еще, думаю - это наш долг. Больница нужна людям.

- Сначала вызвались десять человек, потом еще четверо попросились, - вспоминает заведующая электротехническим отделением колледжа Любовь Попова. - Вот и сложилась бригада. Все стараются, понимают степень ответственности - нельзя, чтобы в такой больнице во время работы возникали перебои с энергоснабжением. Здесь же люди будут лечиться и на аппаратах ИВЛ, и с использованием другой медтехники.

- Половину всего объема работ мы сдали практически за неделю, - отчитался мастер производственного обучения Иркутского энергетического колледжа Владимир Трофимов.

Он с ребятами рядом весь день, как и Любовь Попова. Говорят, "они еще маленькие - по 18 лет. Мы за них в ответе". А "маленькие" работают как большие: каждый день, включая выходные и праздничные дни с 9 до 16 часов.

- Все эти ребята, думаю, в будущем, крепкие профессионалы, - отметила Любовь Попова. - Производственную закалку они получили. А также "прививку" доброты и ответственности. Рядом со стройкой - действующая больница, перепрофилированная под ковидный госпиталь.

Подъезжающие скорые, измотанные врачи после смены - это все на глазах. И еще - несколько раз в день на стройку приходит главный врач Оксана Вельм, хрупкая женщина со стальным характером. Сейчас у нее тройная нагрузка: дежурства в госпитале, административная работу и ответственность за строящийся объект. Как можно подвести такого человека?

Поможем? Вместе!

К акции #поможемврачамвместе, которая проходит в соцсетях, присоединяется все больше неравнодушных людей из разных регионов. Есть компании, взявшие на себя заботу о том, чтобы врачи были сыты. Тем, кто трудится в госпиталях, привозят горячие обеды. Для мотающихся по вызовам собирают ланч-боксы, и медики признаются, что для них это часто единственная еда за день.

Есть автозаправки, где волонтерские авто могут заправиться бесплатно (на бензин объявлен сбор, однако в самые сложные моменты бизнес идет навстречу). Группа специалистов в области IT разрабатывает информационную систему, которая позволит врачам не тратить время на проверку информации и сосредоточиться на своей работе.

Движение "Поможем врачам вместе" в области стартовало десятого октября, - рассказал "РГ" Вадим Костенко, организатор акции. - В Иркутске мы вместе с врачами выезжали к пациентам более семи тысяч раз. Проанализировав статистику, высчитали, что при доставке врача от поликлиники до пациента его охват больных увеличивается почти на 70 процентов".

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