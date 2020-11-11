В петербургский суд направят дело о хищениях при реконструкции БДТ

Дело о хищениях при реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова в ближайшее время будет направлено в Красногвардейский районный суд Северной столицы. Как сообщает прокуратура Петербурга, ведомство уже утвердило обвинительное заключение.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего генерального директора строительной компании, получившей госконтракты на реставрацию и реконструкцию театральных помещений.

Работы выполнялись с 2011 по 2013 годы. В следствии полагают, что документы о выполненных работах были подписаны, но сами работы не сделаны.

Таким образом, фирма получила порядка шести миллионов рублей.

Уголовное дело в связи с реконструкцией БДТ было возбуждено в 2018 году, когда театр выявил, что ряд работ проведен некачественно.