Мы добились справедливости!
С Василия были сняты все обвинения. Читатели попросили нас следить за этой историей. Вот почему мы снова набрали номер телефона Василия Попкова.
"А у меня свадьба, - сказал Василий. - 13 ноября мы с Ангелиной женимся. Ждем и вас в гости".
Мы решили не откладывать свой визит и тут же отправились в Апшеронск, захватив с собой подарки молодоженам и ящик с шампанским от наших друзей, известной фирмы "Фанагория".
Жених и невеста встретили нас в доме-новостройке по улице имени Макаренко. Жилье здесь получили многодетные семьи и дети-сироты Апшеронского района, в том числе Василий Попков: ему достались ключи от квартиры N 1. С помощью опекунов он уже приобрел диван, шкафы, холодильник, телевизор и стиральную машину.
"Кухню вместе с Ангелиной купим, когда денег на нее заработаем, - говорит жених. - А стол в комнате накроем, меню вместе составляли, и готовить сами будем".
В гости молодожены ждут своих опекунов (Ангелина тоже сирота) и cамых близких друзей.
Они тут же примерили наши фирменные толстовки, и Василий, немного волнуясь, поздравил родную газету с праздником. Правда, под прицелом видеокамеры наш герой стушевался, поэтому речь вышла несколько скомканной. А когда глазок камеры погас, Вася, перестав стесняться, сказал, что относится к нам как к родным людям.
И мы в это верим. Будьте счастливы, наши дорогие! Сегодня, завтра и всегда: вы это заслужили!
Кому еще помогла "Российская газета"
Его отец погиб под Сталинградом, долгие годы сын искал место захоронения фронтовика. Найдя братскую могилу, в которой вместе с еще 3,5 тысячи солдат похоронен отец, Лазарь Иссерзон выяснил: 46 из них оказались призывниками Ивановской области.
Остаться равнодушным к памяти земляков Лазарь Матусович не смог.
Мы опубликовали заметку с обращением Лазаря Иссерзона и с именами "беспризорных" фронтовиков в "РГ-Неделе", и вскоре на нее откликнулась жительница Дзержинска Надежда Мартынова. Увидев имя своего отца, Анисима Блинова, она созвонилась с Лазарем Иссерзоном. А поисковик, по крупицам собирающий сведения о земляках - участниках Cталинградской битвы, через редакцию нижегородского филиала "РГ" переслал в Дзержинск горсть священной волгоградской земли, политой кровью героев Великой Отечественной войны.
- Я очень признательна всем, кто разыскивает родственников погибших красноармейцев, это благородное и нужное дело, - сказала тогда Надежда Мартынова.
Сегодня Лазарь Матусович, несмотря на свои 82, по-прежнему пытается помочь людям в поиске могил близких. Родственников 314 бойцов Иссерзон уже разыскал, с каждым "побратимом" (так с его легкой руки называют себя потомки фронтовиков-городищенцев) установил если не братские отношения, то контакты. Большинству передал или переслал по горсти земли с братских могил. Ведь не каждый может позволить себе поездку под Волгоград…
Дело Иссерзона стоит поддержать хотя бы ради того, чтобы однажды увидеть просветление на лице сына или дочери фронтовика, получивших щепоть земли с места его гибели.
По иску Россельхознадзора его оштрафовали на 2,5 миллиона за восстановление дороги, проложенной по болоту к охотугодьям еще в середине прошлого века. За полсотни лет дорогу размыло, охотники пожаловались Шарипову на сложности. И Ихтиандр предложил решить проблему всем миром - скинуться на отсыпку грунтовки. Однако в Россельхознадзоре, куда на действия егеря поступила кляуза, завели административное дело за порчу земель. В серии расследований наш корреспондент опросил всех участников этой странной истории и пришел к выводу, что чиновниками "руководила бумага". Однако после огласки этой истории даже в центральном аппарате Россельхознадзора признали ситуацию "маразмом", а вслед за этим аналогичное решение принял и Челябинский областной суд. Отследив движение дела по всем судебным инстанциям начиная с мирового суда, "РГ" добилась полного оправдания егеря. Требования о рекультивации земель и выплате штрафа отменены в полном объеме.
О том, как бесстрашная Ольга Данилова в апреле нынешнего года снесла свой дом - он начал разрушаться, одна стена практически превратилась в труху, - "РГ" писала несколько раз. Эта история удивительна, с какой стороны на нее ни взгляни. Поражает мужество 36-летней Ольги. Она одна воспитывает пятерых детей - ребятишкам от 16 до двух лет, и с ней же еще мама - инвалид второй группы. Мужчин нет, если не брать в расчет шестилетнего Матвея, который старался все это время помогать, и двухлетнего Тимофея - вот он, кстати, с пятилетней Таисьей "отсиделся" у родственников. "Пандемия, заработка нет, - буднично рассказывает Ольга, которая раньше зарабатывала, делая ремонты - она умеет и штукатурить, и красить, и обои клеить. - А тут еще и стройка. Первые недели ничего не двигалось". А потом все как-то наладилось: народ, узнав о беде, стал Ольге помогать. И это тоже удивительно - почти чудо.
Между тем государственных программ, рассчитанных на такие ситуации, в которой оказалась Ольга, нет. По словам адвоката Елены Мадеевой, обычный путь для семьи в таком случае - вставать в очередь на получение жилплощади от государства, потому как другого жилья у семьи нет и средств на его приобретение тоже нет.
Но выбери Ольга эту дорогу, ее дети сразу оказались бы в казенном доме.
И жили бы там уже несколько месяцев. А она, наверное, до сих пор собирала бы справки.
Случалось в те годы и такое. Сын офицера-артиллериста жил в военном городке на Дальнем Востоке и остался без родителей. В августе 1945 года, когда военную часть подняли по тревоге, воевать с японцами отправился и Слава. Во время боев мальчик подвозил на подводе снаряды для гаубичной батареи. Был ранен осколком, чудом остался жив. Уже после войны в Новосибирске, где бывший красноармеец снова пошел в школу, райвоенком вручил пятикласснику медаль "За победу над Японией".
- Я гордился наградой и носил ее, - рассказал сын полка "Российской газете".
Станислав Николаевич очень переживал случившееся. Как мог постарался его успокоить, был уверен, что справедливость удастся восстановить. Когда стали разбираться, почему участник войны не получил медали к 75-летию Победы, выяснилось, что местные чиновники затеяли проверку наградных документов да заволокитили ее. В чем, как водится, одно ведомство обвиняло другое. Однако после обращения "Российской газеты" ситуация быстро разрешилась. Еще до выхода материала в печать сотрудники Энгельсской районной администрации приехали к ветерану домой, принесли ему извинения и вручили медаль, а отделение ПФР перечислило денежную выплату. Ветеран и его близкие поблагодарили "РГ" за поддержку.
- Она в город поехала, ее домой вернули: "рано", а тут - раз, воды отошли! Какая бы судьба ждала без врача? - делится первыми днями работы новый врач - 57-летняя Любовь Бахандыкова. Она переехала в Черный Яр из Калмыкии по программе "Земский доктор" и возглавила гинекологическую службу больницы. Девять молодых мам уже смогли родить в родном селе.
Открытию роддома в немалой степени способствовал материал в "Российской газете", который рассказал о проблеме местных жительниц (см. "Юг России" "РГ - Недели", "Родить нельзя, аборт - можно" от 2 октября 2019 года): несмотря на то что разрешиться от бремени чернояркам было негде, с прерыванием беременности проблем не возникало, его можно было сделать в платном кабинете, открытом бывшими врачами роддома.
А в райбольницу гинекологи работать не шли: от города четыре часа езды, зарплата - как везде, а жилья нет. Но все изменилось.
- В этом году сняли ограничения по возрасту в программе "Земский доктор" и ввели категорию "труднодоступная местность", - рассказала "РГ" замглавврача Черноярской районной больницы Татьяна Болдырева. Так что для врачей, которые к нам едут, подъемные теперь не один, а полтора миллиона рублей!
Удалось решить и квартирный вопрос: двое врачей больницы, которые проживали в служебных квартирах при ЦРБ, смогли купить собственное жилье и скоро освободят место новому гинекологу.
- Ситуация в поликлиниках изменилась, за это мы очень благодарны "Российской газете", которая нас поддержала. ВОЗ рекомендует грудное вскармливание до двух лет, и далее никто не запрещает это делать. Ни в одном нормативном документе не указано ограничение грудного вскармливания по возрасту ребенка. В период пандемии особенно важно его продолжать, - говорит педиатр, консультант по грудному вскармливанию Жанна Валова из Пензы.
Подать заявления на пособие для обеспечения дополнительным питанием беременных и кормящих женщин можно не выходя из дома.
- Мы запустили на портале госуслуг интерактивную форму. Мы сами через Единую государственную информационную систему получаем подтверждение, что заявительница посещает медорганизацию, ребенок проходит плановые осмотры, этого достаточно для выплат, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Пензенской области.
Стимулирующие выплаты беременным и кормящим на усиленное питание действуют в регионе с 2005 года, они индексируются. За год ими воспользовались более 10 тысяч женщин.
С просьбой о помощи в "РГ" обратились донецкие исследователи творчества писателей, Санкт-Петербургский Фонд братьев Стругацких, а также сын и наследник Бориса Стругацкого Андрей Борисович. В воюющий город отправилась экспедиция из трех сотрудников "РГ". История архива началась еще в 1990-х. Жительница Донецка и поклонница творчества Стругацких Светлана Бондаренко работала над изданием многотомника произведений фантастов. Несколько лет она привозила в Донецк машинописные рукописи Стругацких и оцифровывала их. Архив фантастов хранился в квартире у Светланы около 20 лет. Но когда в Донбассе начались боевые действия, рукописи оказались под угрозой: квартира Светланы Бондаренко находится в доме недалеко от Донецкого аэропорта. Исследователи творчества Стругацких решили вернуть архив в Россию. Из Донецка "РГ" перевезла 60 папок архива в Ростов. В Санкт-Петербург тоже решено было доставить груз своими силами. Как рассказал директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно, рассматривалось несколько способов спасения архива.
- Но мы решили, что с "Российской газетой" будет надежнее. И мы ей очень благодарны, - отметил он.
Городские чиновники объяснили этот финт ушами просто: дать врачам обещанные квартиры они не могут по "объективным причинам": строительство в городе не ведется, а жилфонд практически весь приватизирован. И это при колоссальном дефиците медицинских работников в Мурманской области - в то время число вакансий в медицинских учреждениях Заполярья исчислялось сотнями. После того как о беде кировских травматологов 19 декабря 2013 года "РГ" рассказала в публикации "Медицина тут бессильна", разгорелся нешуточный скандал. На пресс-конференции об итогах года тогдашний министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин простодушно заявил, что ему и самому доводилось жить в больничных палатах. И он даже был этому рад, потому что ему не приходилось готовить - за него это делали медсестры. Ничего, мол, страшного!
Затем в Кировск нагрянула губернатор региона Марина Ковтун и потребовала немедленно решить "квартирный вопрос". После этого "объективные причины" были преодолены в мгновение ока. Уже 9 января 2014 года в управление по внутренней политике областной администрации пришло письмо первого зама главы администрации Кировска Валерия Тихонова, который сообщал, что губернаторское поручение выполнено. Рустам Дузбатыров получил трехкомнатную квартиру площадью 60,1 квадратного метра на четвертом этаже пятиэтажки, Ивану Королеву предложили двухкомнатную квартиру площадью 42,3 квадратного метра. Еще один кировский "бездомный" врач, Роман Бокин, получил "двушку" площадью 37,2 квадратного метра на третьем этаже пятиэтажного дома.
Правоохранители сначала с недоверием, а то и с усмешкой относились к ноу-хау, позволяющему "железно" доказывать факты незаконных порубок, но, убедившись в действенности метода, все чаще стали практиковать его при расследовании преступлений, прежде обычно не раскрываемых за отсутствием убедительных улик. На использовании разработки настояли ряд отделений ОНФ в лесных регионах, депутат Госдумы Анатолий Карпов, координировавший у "фронтовиков" центр экологического мониторинга.
- Все знают о дактилоскопии - опознании личности по следам пальцев рук. У каждого из нас свой рисунок кожи. Неповторимы и годичные кольца деревьев - двух одинаковых на планете не сыскать. Кольцевой рисунок мы можем сканировать с любой части дерева, в том числе с ветки и даже с пиломатериала, - объясняет суть идеи Андрей Николаев. - Как это работает? Фотографируем спилы пней, оставленных браконьерами, и спилы подозрительных стволов. Компьютерная программа выдает результат: идентично! Владелец древесины липовый документ о легальной вырубке может выбросить в урну. Ну а отрицательный результат сверки свидетельствует о невиновности подозреваемого. За последние три года биометрическая экспертиза позволила раскрыть около 150 уголовных дел.
Корреспонденты вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области отстаивали позицию уральцев: важна не только медицинская процедура, но и возможность спокойно добраться до центров, где проводят лечение. Прошли несколько судов. В конце концов в ситуацию с доставкой почечных больных на процедуру гемодиализа вмешался Верховный суд, вставший на сторону пациентов. Первые микроавтобусы, собирающие больных с почечной недостаточностью для доставки на процедуры гемодиализа, начали ездить по уральским деревням и поселкам в январе 2018 года. Для тяжелобольных людей это новшество было как долгожданный подарок не от сказочного волшебника, а от журналистов "РГ" и правозащитников. В регионе около полутора тысяч пациентов нуждаются в регулярной "чистке" почек. Процедуры гемодиализа проводят в 18 специализированных центрах, но добраться из глубинки до них - большая проблема. Первой взбунтовалась семья Николаевых из небольшого городка Качканар. Лежачего родственника они вынуждены были доставлять на такси в ближайший диализный центр, расположенный за сто километров в городе Нижний Тагил. Одна поездка съедала из семейного бюджета минимум четыре тысячи рублей. И так трижды в неделю, причем курсы необходимо было повторять. Семья подала иск в суд и выиграла дело. И волна поднялась. Окончательный перелом наступил в конце 2017 года, когда Верховный суд РФ встал на сторону больных из свердловского города атомщиков Заречного. С тех пор ежегодно во всех районах области, где проживают пациенты с почечной недостаточностью, их обеспечивают транспортом от дома до больничной палаты и обратно. Оплачивает чартер региональный бюджет.
В большой станице Медведовской Татьяну Грудинину, местную жительницу, потомственную казачку и просто красавицу, знает каждый. И не только как певунью, руководительницу народного казачьего ансамбля "Кубанцы", но и как грозу местных алкоголиков и прочих аморальных элементов. И еще как защитницу обездоленных детей. Первой спасенной ею сироте, Катюшке, уже 25 лет. Теперь она сама мама двоих замечательных мальчиков. А в январе 2004 года Таня отбила ее у наркомана. Схватила малышку в охапку и принесла домой. Отмыла, отогрела, накормила и только тут поняла, что ребенок - глухонемой. Потом узнала, что девочка появилась в станице вместе с цыганским табором, подобравшим ее где-то на вокзале. Таня дала ей имя и взяла в дом. И когда через семь месяцев погиб ее единственный сын, выжить и не сойти с ума от горя помогла приемная дочка Катя. Рассказанную нами историю ("Будулай бы заплакал", "РГ - Неделя", 17.09.2004) потом повторили многие газеты и телеканалы. Катюшка вместе с мамой стали героинями популярных передач. Татьяне пришлось изливать душу перед всей страной и отвечать на многочисленные вопросы журналистов. По ее словам, согласилась на это она с единственной целью: чтобы своим примером указать путь другим.
Катя сейчас живет на Тамани, откуда родом ее муж, Юра. На ее свадьбу пять лет назад Татьяна приехала вместе с Аней, Тимофеем и Викой. Как в свое время и Катя, они попали к ней заморышами, заметно отстающими от сверстников в развитии, а теперь все трое - будто картинки. Красавице Ане будущим летом исполнится 20 лет. В прошлом году всей большой семьей отдавали ее замуж. Таня сначала переживала, что дочка так рано выпорхнула из гнезда, но когда узнала, что ее суженый стал в Краснодаре победителем конкурса "Учитель года", со спокойным сердцем благословила обоих на долгую и счастливую жизнь. Володя, как и Аня, теперь зовет ее мамой.
Все приемные дети появились в этом доме волею судьбы и обстоятельств, о чем в свое время писала "РГ" ("Большая родня" от 24.01.2008, "Будулай бы заплакал-2" от 15.01.2009). Никого из них Грудинина специально не искала: малыши сами ее находили, как это произошло в истории с появлением Тимофея, кинувшегося к ней на шею в районной больнице со словами: "Ты случайно не моя мама? Я маму везде ищу". Сердце у нее так и екнуло! Прижала мальчишку к себе, увидела, что голова вся в шрамах и шишках, и так его жалко стало.
"Ну вот, сыночек, родненький, и нашелся ты, наконец", - ответила. Тимофей стал первым маминым помощником. Ему уже 19, заканчивает колледж и готовится к службе в армии. Вике - 14, и она вместе с Тимохой помогает Татьяне поднимать еще троих приемышей, появившихся в доме четыре года назад. Их родители друг за другом ушли из жизни, оставив сиротами троих малышей от полутора до четырех лет от роду. Их попробовала взять к себе родная сестра умершей мамы, однако вскоре женщина со слезами пришла в администрацию Тимашевского района, честно признавшись, что взятая ноша оказалась не под силу. "Только тебе можем их доверить, прими сирот в свой дом", - сказали в опеке. " Я глянула на них - и сердце обмерло, так стало жалко, - признается Татьяна. - Пошла к старшим детям за советом, они не сразу, но согласились, чтобы малышей к нам определили. Первое время было очень трудно. Честно признаюсь: думала, что и я не справлюсь, но Аня, Вика и Тимоха помогли. Теперь от детей одна радость".
На вопрос, как умудряется управляться с таким большим семейством, она отвечает: "Любить надо детей, тогда все получится". А узнав о юбилее "РГ", сказала: "Все эти годы "Российская газета" была вместе с нами - и в радостях, и в горестях. После ваших статей мне со всей страны письма приходили. У нас на хуторе появилась детская площадка благодаря призыву "РГ" помочь с ее обустройством. Низкий вам поклон за все это! Долгая и счастливая лета "Российской газете"!"
Инвалид, имевший право на квартиру от государства, вынужден был скитаться по чужим углам и судиться с местными властями. Они ссылались на то, что в районе, где был поставлен на очередь Глинкин, строительство не ведется. Слава жил то там, то тут, не имея своего угла. Последним его пристанищем стала комната в общежитии, где и поселился парень. Но когда у незрячего появился обученный лабрадор-поводырь, ставший по сути его глазами, юноше указали на дверь: с собаками в общаге не место! Либо убирай пса, либо до свидания. Они ушли вместе. Cкитались целый год. Неизвестно, чем бы вообще закончилась эта история, если бы не вмешательство "Российской газеты".
Публикации, призывающие астраханские власти открыть наконец глаза на проблемы незрячего, получили большой общественный резонанс. Итог - Глинкину выделили благоустроенную однокомнатную квартиру в Астрахани на первом этаже в кирпичном доме. А наша редакция помогла ему с обустройством и подарила выбранный Славиком в магазине удобный шкаф.
Вячеслав Глинкин и сейчас живет в этой квартире со своим четвероногим другом. Он счастлив и не скрывает своей благодарности.
- Огромное спасибо "Российской газете", которая не прошла мимо нас с Оливером, - говорит парень, обнимая своего поводыря.
Минздрав дополнит перечень льготных лекарств
Герой статьи в "Российской газете" - двухлетний Илья Чаюков из Астрахани, который родился без тонкого кишечника, сможет бесплатно получить лекарство TauroLock. Собирая материал для статьи, собкор "РГ" направила запрос зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, после чего Минздрав РФ согласился включить раствор в список предоставляемых за счет федерального бюджета препаратов.
Власти отремонтировали квартиру пенсионерке
Ветеран труда из Ростова-на-Дону Тамара Хеладзе вместе с сыном-инвалидом будут встречать Новый год в отремонтированном доме, с новой сантехникой, горячей водой и газовым отоплением. Два года назад их дом изнутри почти полностью выгорел. Шесть месяцев они жили в пещерных условиях, власти отказывались восстанавливать муниципальное жилье. Но после публикации в "РГ" ремонт оперативно сделали.
Дорога через железнодорожные пути стала безопасной
Планируется строительство подземного перехода на железнодорожной станции Арбеково под Пензой. Это решение принято после публикации в "РГ". Раньше поселковым ученикам, чтобы попасть в школу, приходилось нырять под колеса стоящего поезда. А пока железнодорожные пути оборудовали временным пешеходным переходом и предупреждающими знаками, стоянка поездов сокращена.