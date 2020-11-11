"РГ" помогла слепому сироте обрести жилье

Победой "Российской газеты" над системой обеспечения сирот жильем, сложившейся в 2015 году в Астраханской области, стала история незрячего выпускника детского дома Вячеслава Глинкина.

Эта грустная история со счастливым концом началась в 2015 году.

Инвалид, имевший право на квартиру от государства, вынужден был скитаться по чужим углам и судиться с местными властями. Они ссылались на то, что в районе, где был поставлен на очередь Глинкин, строительство не ведется. Слава жил то там, то тут, не имея своего угла. Последним его пристанищем стала комната в общежитии, где и поселился парень. Но когда у незрячего появился обученный лабрадор-поводырь, ставший по сути его глазами, юноше указали на дверь: с собаками в общаге не место! Либо убирай пса, либо до свидания. Они ушли вместе. Cкитались целый год. Неизвестно, чем бы вообще закончилась эта история, если бы не вмешательство "Российской газеты".

Публикации, призывающие астраханские власти открыть наконец глаза на проблемы незрячего, получили большой общественный резонанс. Итог - Глинкину выделили благоустроенную однокомнатную квартиру в Астрахани на первом этаже в кирпичном доме. А наша редакция помогла ему с обустройством и подарила выбранный Славиком в магазине удобный шкаф.

Вячеслав Глинкин и сейчас живет в этой квартире со своим четвероногим другом. Он счастлив и не скрывает своей благодарности.

- Огромное спасибо "Российской газете", которая не прошла мимо нас с Оливером, - говорит парень, обнимая своего поводыря.