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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Подъемная сила

В астраханском городке после публикации в "РГ" открыли роддом, из которого до этого сбежали все врачи
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В самом дальнем районе Астраханской области - Черноярском, случилось чудо: в родильном отделении местной райбольницы снова стали появляться малыши. Младенцев здесь не видели почти три года, с тех пор, как уволились все врачи. А женщины на сносях ездили рожать за 300 километров в Астрахань.

- Она в город поехала, ее домой вернули: "рано", а тут - раз, воды отошли! Какая бы судьба ждала без врача? - делится первыми днями работы новый врач - 57-летняя Любовь Бахандыкова. Она переехала в Черный Яр из Калмыкии по программе "Земский доктор" и возглавила гинекологическую службу больницы. Девять молодых мам уже смогли родить в родном селе.

Открытию роддома в немалой степени способствовал материал в "Российской газете", который рассказал о проблеме местных жительниц (см. "Юг России" "РГ - Недели", "Родить нельзя, аборт - можно" от 2 октября 2019 года): несмотря на то что разрешиться от бремени чернояркам было негде, с прерыванием беременности проблем не возникало, его можно было сделать в платном кабинете, открытом бывшими врачами роддома.

А в райбольницу гинекологи работать не шли: от города четыре часа езды, зарплата - как везде, а жилья нет. Но все изменилось.

- В этом году сняли ограничения по возрасту в программе "Земский доктор" и ввели категорию "труднодоступная местность", - рассказала "РГ" замглавврача Черноярской районной больницы Татьяна Болдырева. Так что для врачей, которые к нам едут, подъемные теперь не один, а полтора миллиона рублей!

Удалось решить и квартирный вопрос: двое врачей больницы, которые проживали в служебных квартирах при ЦРБ, смогли купить собственное жилье и скоро освободят место новому гинекологу.

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