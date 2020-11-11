В эфире "Иннопрома" пройдет российско-итальянский промышленный форум

Сегодня, 11 ноября, на универсальной промышленной платформе "Иннопром" в режиме онлайн состоятся два международных события.

В 12 часов по московскому времени стартует трансляция российско-итальянского промышленного форума. Спикеры выделят наиболее перспективные отрасли для наращивания сотрудничества между двумя странами, оценят влияние пандемии на роль России и Италии в глобальных производственных цепочках. Также в числе тем для дискуссии - развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество.

В ходе трансляции выступят торговый представитель Российской Федерации в Итальянской республике Игорь Караваев, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и представители итальянского бизнеса.

Чуть ранее, в 10 часов, пройдет российско-индонезийский форум.

Просмотр сессий будет доступен также на сайте "Российской газеты".

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.