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11.11.2020 00:00
Рубрика: Культура

Возвращение Стругацких

"РГ" сберегла архив знаменитых писателей от войны
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя № 254(8308)
В 2015 году "Российская газета" спасла от обстрелов ВСУ в Донецке архив братьев Стругацких.

С просьбой о помощи в "РГ" обратились донецкие исследователи творчества писателей, Санкт-Петербургский Фонд братьев Стругацких, а также сын и наследник Бориса Стругацкого Андрей Борисович. В воюющий город отправилась экспедиция из трех сотрудников "РГ". История архива началась еще в 1990-х. Жительница Донецка и поклонница творчества Стругацких Светлана Бондаренко работала над изданием многотомника произведений фантастов. Несколько лет она привозила в Донецк машинописные рукописи Стругацких и оцифровывала их. Архив фантастов хранился в квартире у Светланы около 20 лет. Но когда в Донбассе начались боевые действия, рукописи оказались под угрозой: квартира Светланы Бондаренко находится в доме недалеко от Донецкого аэропорта. Исследователи творчества Стругацких решили вернуть архив в Россию. Из Донецка "РГ" перевезла 60 папок архива в Ростов. В Санкт-Петербург тоже решено было доставить груз своими силами. Как рассказал директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно, рассматривалось несколько способов спасения архива.

- Но мы решили, что с "Российской газетой" будет надежнее. И мы ей очень благодарны, - отметил он.

Спасти творческое наследие знаменитых фантастов от уничтожения во время военного конфликта в Донбассе оказалось под силу только "Российской газете". Фото: Анатолий Медведь
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