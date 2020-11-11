В 2015 году "Российская газета" спасла от обстрелов ВСУ в Донецке архив братьев Стругацких.

С просьбой о помощи в "РГ" обратились донецкие исследователи творчества писателей, Санкт-Петербургский Фонд братьев Стругацких, а также сын и наследник Бориса Стругацкого Андрей Борисович. В воюющий город отправилась экспедиция из трех сотрудников "РГ". История архива началась еще в 1990-х. Жительница Донецка и поклонница творчества Стругацких Светлана Бондаренко работала над изданием многотомника произведений фантастов. Несколько лет она привозила в Донецк машинописные рукописи Стругацких и оцифровывала их. Архив фантастов хранился в квартире у Светланы около 20 лет. Но когда в Донбассе начались боевые действия, рукописи оказались под угрозой: квартира Светланы Бондаренко находится в доме недалеко от Донецкого аэропорта. Исследователи творчества Стругацких решили вернуть архив в Россию. Из Донецка "РГ" перевезла 60 папок архива в Ростов. В Санкт-Петербург тоже решено было доставить груз своими силами. Как рассказал директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно, рассматривалось несколько способов спасения архива.

- Но мы решили, что с "Российской газетой" будет надежнее. И мы ей очень благодарны, - отметил он.