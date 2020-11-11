Самая дорогая Lada стала еще дороже. Ей добавили второй цвет

АвтоВАЗ добавил пакет "двухцветная окраска" в оснащение седана Lada Vesta в версии Sport. Теперь самая дорогая машина российского автогиганта стала еще дороже. На 16 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, Lada Vesta Sport с опциональным пакетом "двухцветная окраска" уже доступны для заказа. Речь идет о черном покрытии для крыши и наружных зеркал. В итоге, как считают маркетологи компании, самая "заряженная" Vesta "стала еще более яркой, контрастной и стильной". В случае с версией Sport контрастная окраска "выгодно сочетается" со специальным аэродинамическим обвесом.

Напомним, Lada Vesta Sport оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 1,8 литра, который выдает 145 л.с. Кроме силовой установки, специальные настройки также получило шасси машины, построенной с применением опыта гоночной команды Lada Sport Rosneft. Сочетается двигатель исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такая связка позволяет разгонять седан до 100 км/ч за 9,6 секунды.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

"Спортивная" Lada предложена в двух комплектациях, которые отличаются наличием мультимедийной системы и камеры заднего вида. Стоимость - 1 080 900 и 1 116 900 рублей. Пакет с двухцветной окраской добавит к этим суммам еще 16 тысяч рублей.

Ранее АвтоВАЗ предоставил аналогичную опцию и остальным Lada Vesta, кроме версии Classic. Правда, контрастная крыша недоступна для автомобилей в темных цветах "Маэстро" и "Фантом".