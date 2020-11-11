Постановление правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2020 года № 904 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 29.11.2020" заменить словами "По 15.01.2021".

1.2. Пункт 2.1.3 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.3. Проведение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также на открытом воздухе спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 50 человек (за исключением проведения спортивных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, культурных и зрелищных мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, иных мероприятий по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий.

В случае выявления неисполнения запрета (временного ограничения), предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, а также иных требований, предусмотренных настоящим постановлением, согласование проведения мероприятий соответствующими организациями (индивидуальными предпринимателями), а также проведения мероприятий в соответствующих зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в дальнейшем допускается только после принятия мер, устраняющих причины неисполнения установленных запретов (временных ограничений) и требований, в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4 - 15-6 постановления".

1.3. В абзаце первом пункта 2.1.4 постановления слова "и клубы (дискотеки)" заменить словами ", клубы (дискотеки) и места проведения аналогичных развлекательных мероприятий".

1.4. Абзац третий пункта 2.1.17 постановления изложить в следующей редакции:

"Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце втором настоящего пункта, не распространяется:

на обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц;

на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций)".

1.5. Пункт 2.1.19 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.19. Оказание финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга услуг художественными, техническими, спортивными, физкультурно-оздоровительными, досуговыми и другими клубами, кружками, секциями и студиями в помещениях государственных учреждений Санкт-Петербурга независимо от возраста посещающих их лиц, за исключением деятельности по реализации программ спортивной подготовки и образовательных программ в части, на которую не распространяются запреты и ограничения, установленные в пункте 2-10.5 постановления".

1.6. Абзац первый пункта 2-1 и пункт 18-17 постановления исключить.

1.7. Пункт 2-5.3 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.3. Обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (перчаток) (далее - средства индивидуальной защиты), за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц".

1.8. Абзац первый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.23. Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований:".

1.9. Пункт 2-5.23 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"недопущения посетителей по входному билету без указания зрительского места, а также реализации указанных билетов;

обеспечения просмотра соответствующего мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах;

обеспечения одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия, если иное не предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Действие абзаца восьмого настоящего пункта не распространяется на мероприятия, билеты на посещение которых реализованы не позднее 11.11.2020 организацией (индивидуальным предпринимателем) в количестве, превышающем 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.10. Абзац первый пункта 2-10.5 постановления изложить в следующей редакции:

"2-10.5. По 15.01.2021 оказание финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования, реализующих указанные образовательные программы".

1.11. Абзац седьмой пункта 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов".

1.12. Пункт 2-41 постановления изложить в следующей редакции:

"2-41. Организациям (индивидуальным предпринимателям) до 13.11.2020 обеспечить направление списка телефонных номеров работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первом пункта 2-42 постановления, не переведенных на дистанционный режим работы (с соблюдением требований законодательства о персональных данных), а также обоснования критической важности их нахождения на рабочем месте в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Организациям и индивидуальным предпринимателям актуализировать информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не переведенных на дистанционный режим работы, в течение трех дней со дня указанного изменения в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта".

1.13. Дополнить постановление пунктами 2-42 и 2-43 следующего содержания:

"2-42. С 16.11.2020 по 15.01.2021 обязать организации (индивидуальных предпринимателей) обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, а также работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих хронические заболевания, перечень которых утверждается Комитетом по здравоохранению (далее - хронические заболевания), за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), работников сферы здравоохранения, транспорта, торговли, педагогических работников, а также работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) организаций (индивидуальных предпринимателей), определенных решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируспой инфекции в Санкт-Петербурге, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 № 6-пг.

2-43. С 16.11.2020 по 15.01.2021 обязать граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, находящихся па территории Санкт-Петербурга, не покидать места проживания (пребывания) либо иные помещения, в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Действие настоящего пункта нс распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников сферы здравоохранения, транспорта, торговли, педагогических работников, а также граждан, определенных решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, созданного постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 № 6-пг.

Граждане, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности".

1.14. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции:

"3.3. Рекомендовать по 15.01.2021 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, за исключением граждан, указанных в пункте 2-43 постановления:".

1.15. В пунктах 3.4 и 3.5 постановления слова "но 29.11.2020" заменить словами "по 15.01.2021".

1.16. Пункт 7.5 постановления изложить в следующей редакции:

"7.5. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы в дополнение к работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), указанным в абзаце первом пункта 2-42 постановления, не менее 30 процентов иных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)".

1.17. Пункт 15-1 постановления изложить в следующей редакции:

"15-1. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с субъектами добровольческой (волонтерской) деятельности в целях организации предоставления помощи и доставки продуктов питания гражданам, указанным в абзаце первом пункта 2-43 постановления, находящимся на самоизоляции, при условии обеспечения безопасности здоровья добровольцев (волонтеров), в том числе средствами индивидуальной защиты".

1.18. В пункте 15-3 постановления слова "в пункте 7.5 постановления" заменить словами "в пункте 2-42 постановления".

1.19. Дополнить постановление пунктами 15-4 - 15-7 следующего содержания:

"15-4. Комитету по физической культуре и спорту до 12.11.2020 утвердить порядок согласования и условия проведения спортивных мероприятий численностью более 50 человек.

15-5. Комитету по культуре Санкт-Петербурга до 12.11.2020 утвердить порядок согласования и условия проведения организациями (индивидуальными предпринимателями) культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек.

15-6. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 12.11.2020 утвердить порядок согласования и условия проведения мероприятий численностью более 50 человек (кроме спортивных, культурных и зрелищных мероприятий).

15-7. Установить, что утверждение порядков и условий, предусмотренных в пунктах 15-4 - 15-6 постановления, осуществляется по согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, отвечающим за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга".

2. Установить, что запрет (временное ограничение), предусмотренный (предусмотренное) в пункте 2.1.19 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", не распространяется па отдельные государственные учреждения Санкт-Петербурга по решению вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.4 - 1.6, 1.8, 1.9 и 1.11, вступающих в силу с 14.11.2020, и пунктов 1.14, 1.16 и 1.18, вступающих в силу с 16.11.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







