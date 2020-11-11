В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции вводятся новые ограничения. Они затронут всех пенсионеров, а также коснутся предприятий культуры.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с 16 ноября в городе вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. В релизе Смольного указано, что покидать свои дома пенсионеры могут только при угрозе жизни и здоровью, а также при обращении за медицинской помощью. Продукты на дом пожилым гражданам могут приносить родственники или волонтеры.

Тем не менее, в администрации города отмечают, что пенсионеры могут выходить из дома до ближайшего магазина, также разрешается выгуливать на улице домашних питомцев, заниматься физкультурой и спортом.

Аналогичные ограничения вводятся для граждан любого возраста, которые имеют ряд хронических заболеваний, среди них, например, сахарный диабет, ожирение или астма.

Сотрудники с хроническими заболеваниями, а также работающие пенсионеры старше 65 лет, должны быть отправлены на больничный. Исключения есть: если сотрудник в возрасте или с серьезным заболеванием трудится в медицине, сфере образования или торговли, он может продолжать работать в обычном режиме. Также исключение введено для предприятий остальных сфер, если работник, что называется, незаменимый. Но при этом работодатель должен обосновать перед комитетом по промышленной политике, инновациями и торговле необходимость вывода этого сотрудника на работу. Профильный комитет Смольного запросит у работодателей списки всех сотрудников из групп риска, которые продолжают работу в это непростое время.

С 14 ноября в Петербурге без согласования с городскими властями нельзя проводить мероприятия численностью более 50 человек.

Меняются и правила посещения культурных учреждений. В частности, с 16 ноября при организации концертов танцполы должны оставаться пустыми, билеты продаются только на конкретные места.

В зал будут пускать максимум половину зрителей от общей вместимости, исключение городские власти сделают только для тех культурных мероприятий, где билеты уже проданы. Это уже второе ограничение с начала ноября. Ранее в торговых центрах городы были закрыты фудкорты и ограничена численность гостей на свадьбах.

Введение новых ограничений было ожидаемым. Еще накануне соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов. Дело в том, что с 4 ноября в Северной столице фиксируется в день свыше тысячи новых случаев коронавирусной инфекции, например, 11 ноября выявлено 1 574 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Петербурге заболело 74 485 человек.